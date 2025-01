Un alto mando de la Policía Nacional denuncia que Gibraltar está colando pasajeros ilegales por un aeropuerto español

El aeropuerto de Málaga se está convirtiendo en una puerta de acceso irregular a Schengen para los pasajeros con destino a Gibraltar. Así lo recoge el medio Europa Sur en una información en la que se hace eco de las denuncias del inspector jefe de la Policía Nacional en la frontera con el Peñón.

Ese mando asegura que ciudadanos extracomunitarios no británicos que aterrizaron el lunes en el aeropuerto Pablo Picasso no llegaron al que era su destino, el Peñón de Gibraltar. Por este motivo, ha ordenado que se cumpla estrictamente el Código de Fronteras Schengen.

Pero, ¿cuál es el conflicto exactamente? Según el citado medio, la cuestión pasa por aquellos pasajeros de vuelos que tienen despegues previstos desde Gibraltar pero que, frecuentemente y esgrimiendo situaciones climáticas -previsibles, anota Europa Sur- acaban siendo derivados por las compañías aéreas a Málaga, abaratando los costes.

¿Cuáles son las órdenes?

En este sentido, la orden policial pasa por permitir el acceso "en el Espacio Schengen", en territorio español, solo en los casos de pasajeros de vuelos derivados que sí puedan acreditar que no ir en dicho vuelo puede suponer un "perjuicio grave". Entre esos supuestos, por ejemplo, incidirían situaciones como las de tener que atender a un familiar enfermo o presentarse a pruebas médicas o a un examen.

"No se dará validez como documento justificativo para la entrada en el Espacio Schengen a las tarjetas de embarque que se emiten en Gibraltar para los vuelos derivados, puesto que dichos documentos no dan garantías suficientes en su emisión, ni disponen de medidas de seguridad, ni es posible contrastar sus datos. Además, son para un vuelo cuyo pasaje no se someterá a las revisiones de seguridad establecidas", desgranó dicho inspector jefe.