Un atleta paralímpico denuncia lo que le ha pasado en una estación de Barcelona: "Es una vergüenza"

El campeón paralímpico de powerlifting (halterofilia adaptada) de España, Carlos Correa, ha denunciado en su cuenta de la red social X la situación que ha vivido al tener que arrastrarse por las escaleras de la estación de Rodalies de Sant Vicenç de Calders, en Barcelona, para acceder al andén.

Correa está obligado a moverse en silla de ruedas debido a que tiene movilidad reducida, por lo que su única opción para acceder a las estaciones de tren y metro es mediante el uso de un ascensor

"Hola @Renfe @rodalies esto fue hoy en la estación de Sant Vicent de Calders. Es una VERGÜENZA tener que arrástrame por las escaleras ya que en esa estación llevan más de un mes sin ascensor, además de tener que viajar en un tren que no estaba adaptado", ha escrito en la red social, donde además ha mostrado un vídeo del momento.

El vídeo no ha tardado en hacerse viral y la cuenta de Rodalies de Cataluña se puso en contacto con él para "lamentar el incidente" y proporcionarle información sobre un "plan alternativo de transporte" que tienen disponible para personas con movilidad reducida en estaciones no accesibles.

Sin embargo, las alternativas no convencieron al campeón paralímpico, y este no dudó en reiterar el verdadero problema. "El plan alternativo es arreglar los ascensores que llevan más de un mes averiados… por cierto, para ir a taquilla he subido de culo", respondió Correa.

Horas más tarde, la cuenta de Rodalies volvió a escribir un mensaje en la red social para ofrecerle una solución. "Agradeceríamos que nos enviara un mensaje privado para procurarle una alternativa mientras vuelve a estar operativo el ascensor de la estación de Sant Vicenç de Calders", rezaba el texto.

Pero el deportista se negó a hablar por privado, destacando lo siguiente: "Lo que tienen es que arreglar los ascensores ya y adaptar todos los trenes, están incumpliendo la ley de accesibilidad y les importa un pimiento".