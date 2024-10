Un empleado del museo confunde una obra de arte con basura y lo tira al contenedor: "Sólo estaba haciendo su trabajo"

A ver. Si uno va a un museo y se encuentra dos latas de cerveza tiradas en el suelo, lo lógico es pensar que son justamente eso, dos latas de cerveza tiradas, y no una obra de arte. Es lo que le pasó al trabajador de un museo holandés.

Este empleado del museo LAM de Lisse se topó un día con dos latas de cerveza vacías y decidió tirarlas a la basura, pensando que algún visitante había sencillamente ensuciado el museo. Pero no sabía que en realidad era una obra del artista Alexandre Lavet titulada All The Good Times We Spent Together.

Las dos lastas estaban, además, tiradas delante de un ascensor. La portavoz del museo, según explica The Guardian, detalló que las obras de arte suelen estar en lugares inusuales, pero, una vez visto que se habían deshecho, han optado por reubicar las latas en un pedestal y así evitar nuevas confusiones.

Es verdad que, vistas de cerca, uno puede darse cuenta de que las latas son una obra de arte. Están pintadas a mano con acrílicos y, según el museo, el artista tuvo que dedicarles mucho tiempo y esfuerzo para crearlas.

Pese al error, el museo no recrimina nada al trabajador. No hay, dicen, "ningún resentimiento": "Simplemente esta haciendo su trabajo".