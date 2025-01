Un español prueba una ración militar del ejército italiano y se echa las manos a la cabeza: “Horrible, se lo doy a mi perro”

Aruncinante es conocido en TikTok por probar diferentes raciones militares de los Ejércitos del mundo, y esta vez le ha tocado el turno a Italia, país del que ha probado tanto el desayuno, el almuerzo como la cena... Y no le gustado.

Para el desayuno, hay unos biscotes o galletas, leche condensada, café, azúcar, sal, chocolate y caramelos blandos. "Como desayuno no está mal", dice antes de comenzar a probarlo. ¿Será igual con el almuerzo?

Con café de nuevo, pan, azúcar, barritas energéticas, lata de ensalada de arroz y pavo en gelatina, Aruncinante comienza con el arroz, que "no tiene nada de buena pinta". "No sé si me apetece probarlo...", señala para después añadir que se "esperaba otra cosa". "Esto está horrible", concluye. Tamopco tiene más suerte con el pavo en gelatina, "un mazacote" con "una pinta horrible". "Esto se lo voy a dar a mi perro, lo siento", termina.

Aruncinante se muestra bastante decepcionado con la calidad italiana, que se esperaba mucho mejor. Eso sí, al menos con las barritas energéticas tuvo suerte. "Esto estaba muy bueno", dice saboreándolas.

¿Y la cena? Vuelve a tener pan, café y azúcar, chicles, macedonia de frutas, tortellini y wurstel. ¿Será mejor la experiencia? "Tampoco". "Me está decepcionando mucho, al menos esté menú". Quizás con otro tenga más suerte. Ya veremos.