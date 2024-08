Un estudio revela el porcentaje de personas en coma que realmente perciben el mundo exterior

Uno de los grandes misterios para los científicos a lo largo de la historia ha sido lo que ocurre cuando una persona entra en coma o en estado vegetativo. En concreto, se interesan en saber qué grado de consciencia pueden tener estos pacientes, si escuchan lo que se les dice, si sienten algo cuando les tocan...

Un reciente estudio publicado en la New England Journal of Medicine ha descubierto una relevante información que podría ayudar a resolver esta incógnita. Los investigadores sondearon la conciencia de 241 adultos con lesiones cerebrales con escáneres cerebrales funcionales y análisis de la actividad eléctrica del cerebro (electroencefalograma).

El resultado fue que una de cada cuatro personas con daño cerebral, lo que no respondían a estímulos podría tener cierto grado de consciencia. "Este fenómeno, conocido como disociación cognitiva motora, no se ha estudiado sistemáticamente en una gran cohorte de personas con trastornos de la conciencia", señalan los autores. "Detectamos disociación cognitiva motora en 60 de los 241 participantes (25%) sin una respuesta observable a las órdenes", añaden.

Ayuda para importantes decisiones médicas

Estos datos podrían ayudar "a la hora de tomar la decisión de desconectar del dispositivo que mantiene vivo a un paciente que lleve mucho tiempo en coma", explica Ignacio Morgado, catedrático de Psicobiología en el Instituto de Neurociencias de la Universidad Autónoma de Barcelona, en El Faro de Vigo.

De esta forma, el prestigioso experto señala que hay que prestar "especial atención" al estudio porque "nos sugiere que pacientes en estado de coma o similares pueden tener cierto grado de consciencia, aunque tengan inhabilitados los mecanismos neurales para mostrarlo".

Francisco José Esteban Ruiz, profesor e investigador en neurociencias en la Universidad de Jaén, también considera que el estudio puede resultar muy útil porque "podría cambiar cómo se toman decisiones médicas críticas, como si continuar o no con tratamientos intensivos y soporte vital, al sugerir que algunas personas que parecen no estar conscientes en realidad sí lo están".

No obstante, recuerda la investigación no es novedosa: "Confirma y amplía lo que ya se sabía sobre la consciencia en personas con lesiones cerebrales graves. Estudios anteriores habían encontrado que entre un 10% y un 20% de estos pacientes podrían tener algún grado de consciencia a pesar de no mostrarlo externamente".