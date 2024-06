Un experto en plagas alerta de las zonas donde más prolifera la garrapata letal que invade España

Diversas partes de España, como Cataluña, se encuentra en alerta debido a la llegada de una nueva especie de garrapata, la Hyalomma lusitanicum, conocida por ser portadora de enfermedades peligrosas como la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. En los últimos años, esta garrapata ha aumentado su presencia de forma alarmante.

Cómo prevenir las picaduras de garrapatas

Carlos Pradera, especialista en control de plagas de Anticimex y coautor del estudio presentado en 2022, sugiere que las autoridades deben instalar avisos para informar a la población sobre las medidas de precaución necesarias durante la primavera y el verano para evitar las picaduras de estas garrapatas.

Las recomendaciones de Pradera son básicas pero cruciales para nuestra seguridad. En cuanto a la vestimenta, aconseja usar ropa larga y de colores claros, evitar las sandalias y optar por zapatos cerrados con calcetines, a pesar del calor. También recomienda el uso de repelentes de insectos autorizados y mantenerse en los caminos señalizados en zonas naturales o rurales.

¿Qué hacer si ya me ha picado una garrapata?

Si no logramos evitar la picadura y encontramos una garrapata adherida a nuestra piel, debemos mantener la calma. No se debe intentar arrancarla con la mano. Pradera explica que lo ideal es usar unas pinzas finas para extraerla. Hay que sujetar la garrapata por la cabeza, no por el cuerpo, y tirar con firmeza para desprenderla.

Las zonas con más proliferación de las nuevas garrapatas

Además de las zonas rurales, preocupa el aumento de esta plaga en instalaciones municipales en áreas periurbanas como colegios, institutos o instalaciones deportivas. Pradera advierte que la presencia de conejos puede atraer a estas garrapatas a estos entornos. También alerta sobre la afectación en parques y jardines, frecuentados por muchas personas.

Una característica distintiva de la Hyalomma lusitanicum es su gran movilidad, a diferencia de las garrapatas más comunes. Esta especie es activa y persigue a sus posibles víctimas. Es decir, cuando detectan la presencia de un posible huésped, corren hasta que lo alcanzan.