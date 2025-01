Un miembro de la nobleza deja un millón de euros de herencia a su abogado y nada a sus hermanas: el juez dicta sentencia por presunta estafa

Repartir una herencia puede convertirse en un auténtico campo de batalla familiar, especialmente cuando los descendientes no reciben dinero. En España, el testamento es la herramienta clave para dejar claro cómo se repartirán los bienes, pero cuando un testador decide desheredar, la controversia está garantizada.

Si bien es algo legal, se requieren motivos específicos para desheredar a un familiar, como el abandono, la corrupción o el falseamiento de acusaciones graves contra el testador. No obstante, a menudo, la desheredación se da por distanciamientos o relaciones deterioradas. Estas situaciones no solo se viven en nuestro país, como demuestra el mediático caso de la aristócrata italiana Laura Borgogelli-Avveduti.

La mujer, que murió en 2014, redactó un testamento que dejó su fortuna, compuesta por inmuebles, joyas y obras de arte, as su abogado Michele Pierucci. En el documento, elaborado seis días antes del fallecimiento, expresó su plena confianza en él, dejando fuera de la herencia a sus cuatro hermanas y 11 sobrinos.

Sus familiares no comprendieron esta decisión, por lo que iniciaron un largo proceso legal que duraría una década. Alegaban que la aristócrata, quien no tenía descendientes directos, había sido manipulada por su abogado cuando ya no se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales.

El caso pasó primero por por la vía penal, pero fue desestimado debido a la prescripción del delito. Sin embargo, en el ámbito civil, los tribunales aceptaron examinar la capacidad de Laura al momento de redactar el testamento.

Sentencia clara

El juicio ha concluido esta semana que la mujer estaba completamente lúcida al tomar sus decisiones, tal y como lo corroboraron un médico y el notario que certificó el testamento. Así, la sentencia no solo confirmó Pierucci es el heredero legítimo, sino que también ha condenado a los familiares a pagar 18.000 en costes legales.

El médico que atendió a Laura horas antes de la redacción del testamento declaró que la encontró en pleno uso de sus facultades mentales. El notario, por su parte, relató que la aristócrata incluso corrigió detalles en el documento, como el uso del guion en su apellido, y preguntó reiteradamente si su voluntad sería respetada tras su fallecimiento.

Además, una testigo cercana explicó que la relación de Laura con su abogado era excepcionalmente cercana y que él era la única persona a la que permitía entrar en su casa, decisión que había tomado mucho antes de hacer el testamento.