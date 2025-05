He vivido entre naturaleza siempre y jamás me ha picado una garrapata gracias al truco que me enseñó mi abuelo

Truco infalible para deshacerte de las garrapatas. Una lituana aconseja en el medio Kaipkada el método de "quítate los pantalones y quédate en casa". En este caso, "sólo te molestarán las moscas", si no tienes mosquiteras.

"No salir de casa es una decisión demasiado radical", bromea. Antes de salir, "vale la pena pensar cómo se va a ir vestido". "Olvídese de la ropa corta como pantalones cortos, faldas o calcetines cortos, definitivamente no protegerán contra las garrapatas", sugiere. En este sentido, dice que elijamos "pantalones largos, no demasiado anchos, camisetas que cubran los hombros y calcetines largos, que es mejor estirarlos sobre los pantalones". Pero eso no es todo.

Sin embargo, hay otro método que reside en los bosques: las hormigas. Se trata del truco de su abuelo. "Las hormigas se defienden de estos insectos liberando un ácido eficaz". Las altas concentraciones de esta sustancia son mortales, y las más pequeñas simplemente las ahuyentan. "Cuando las garrapatas sienten el ácido fórmico, cambian de dirección porque saben que allí no les espera nada bueno".

Pero, ¿Cómo se puede aprovechar el ácido? El medio recomienda levantar las manos por encima del hormiguero y mantenerlas durante unos minutos. "Luego frote su cara y todas las demás áreas del cuerpo estarán protegidas".

Aun así, si no se encuentran hormigas en el ambiente "puedes usar vinagre de sidra de manzana o alquitrán de abedul. Mezcle una parte de alquitrán con tres partes de agua tibia, mezcle bien y aplíquelo sobre la piel", concluye la publicación.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.