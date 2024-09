Un padre vende los juguetes de su hijo y recupera el más deseado 15 años después en una subasta: "Me sentí mal al verlo"

Los juguetes y los niños, los niños y los juguetes. Suponen un binomio prácticamente inseparable, o al menos hasta la aparición de las nuevas tecnologías que han cambiado por completo a la sociedad. Pese a ello, esta mezcla continúa vigente, al menos, entre los más pequeños, ya que no cuentan con la capacidad de utilizar ningún tipo de smartphone, tablet u ordenador.

En definitiva, los juguetes forman parte de la infancia de cualquier persona. Todos recordamos ese peluche especial, el primer libro que marco nuestras vidas o aquel juego que recuerdas con especial con cariño. Pues bien, ahora imagínense perderlos todos de la noche a la mañana y, tras más de dos décadas, ir recuperando todos y cada uno de ellos.

Aunque puede parecer un verdadero despropósito, esta es la historia de Simon Papouis, un ciudadano británico al que con 8 años en 1988, y como consecuencia del divorcio de sus padres, su padre regaló todos sus juguetes, algo que, como se pueden imaginar dejó un vacío en el pequeño, que le ha marcado tanto que, a día de hoy, continúa en la búsqueda de todos los juguetes perdidos en su infancia.

El primer paso de esta complicada y costosa misión lo dio cuando encontró un libro de ET. el Extraterrestre en una subasta de coches en Surrey en el año 2003. Al verlo, la nostalgia se apoderó de Simon, que quedó "atónito" al comprobar que era el libro que tuvo de pequeño. Tenía escrito su nombre, su dirección y varias páginas escritas por detrás de la portada.

Ante esto, no lo dudó y decidió comprarlo y recuperar así ese pedazo de vida que, desde su punto de vista, le fue arrebatado. Pero no se quedó ahí, y desde entonces, empezó a recomprar todos los juguetes que tuvo de niño, y estima que en esta labor se ha dejado ya unos 60.000 euros.

Uno de los últimos que recuperó fue un kit de coche sin abrir, idéntico al que tuvo en los años 80, y por el que desembolsó algo más de 10.000 euros. En declaraciones a la BBC el protagonista de esta historia afirmó que "el divorcio fue tumultuoso, y tener que regalar todos mis juguetes también fue un momento difícil para mí”. “Pero cuando vi el libro de ET en una venta de garaje, fue como ver a un viejo amigo, y cuando vi el texto me sentí mal, me pareció una trampa”, concluyó.