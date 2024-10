Un profesor asegura tener evidencia de vida extraterrestre y decide esperar a las elecciones en EEUU para desvelarlo

Ezume Images via Getty Images

Imagínense por un momento que hace años que alguien mantiene en secreto una de las confirmaciones más esperadas por una solitaria humanidad en el espacio, que sí existirían rastros de vida extraterrestre inteligencia, incluso en nuestra misma galaxia. Imagínense ahora que esa información obra en poder incluso de dos grupos de científicos y que un profesor es conocedor de todo esto.

Pues, a grandes rasgos, esta es la carta de presentación de la reciente exclusiva que publica el tabloide británico The Mirror. Son las declaraciones de un académico que asegura que este histórico anuncio llegará al mundo de forma inminente y con el ojo puesto en EEUU: "Hemos encontrado una inteligencia extraterrestre no humana en nuestra galaxia y la gente no lo sabe".

Dicha fecha se correspondería con el próximo mes de noviembre, tras las elecciones presidenciales del 4N que resolverán otra gran incógnita. La de si volverá a sentarse en el sillón del despacho oval el republicano Donald Trump o si la Casa Blanca tendrá como inquilina a una Kamala Harris convertida en la primera mujer en presidir los EEUU.

Una competición con Mark Zuckerberg y... ¿China?

Se trata del profesor Simon Holland, según el Mirror un profesional que ha producido documentales para proyectos financiados por la NASA , como uno que identifica asteroides que amenazan la Tierra. Sostiene que existen dos grupos rivales de científicos que están sumergidos en una carrera para obtener un mayor respaldo de pruebas y evidencias con las que dar una noticia que cambiaría el curso de la historia. La de que se ha hallado una fuente de señales conocida como BLC-1.

Según el tabloide, Holland afirma haber recibido información de un contacto dentro de Breakthrough Listen de Mark Zuckerberg, el cofundador de Facebook y responsable del gigante tecnológico Meta. Esta se corresponde con una iniciativa financiada con fondos privados cuya meta pasar por la búsqueda de evidencias de que existen civilizaciones más allá de la Tierra.

La versión de Holland es la de que desde este grupo "encontraron la evidencia de una firma tecnológica no humana hace unos años, utilizando el telescopio Parkes en Australia", pero actualmente China estaría pisándole los talones: "Esta es una noticia de última hora, a día de hoy, pero los chinos podrían adelantarse con su programa FAST [Telescopio esférico de apertura de quinientos metros]. Es el telescopio más grande del mundo desde Arecibo".

Asegura que la fuente no se trata solo de ruido

Asimismo, Holland detalla que esa fuente de señal no se parece a ningún fenómeno natural conocido y que "es una fuente puntual única”, no solo mero ruido. "La señal, en lugar de ser el zumbido gigantesco de todo lo que hay en el universo que escuchamos a través de todos los radiotelescopios, era un espectro electromagnético estrecho", explica.

Por otro lado, también se mostró irónico en sus declaraciones, al referirse al hipotético momento político en el que este supuesto anuncio podría llegar. "Sería maravilloso que coincidiera con la primera mujer en la Casa Blanca", dice.