Un profesor español en Estados Unidos desvela la palabra que jamás enseña a sus alumnos

La enseñanza del español como lengua extranjera ha experimentado un crecimiento significativo en las últimas décadas. En 2023, se estimó que más de 23 millones de alumnos estudiaban el español como lengua extranjera, siendo Estados Unidos el que registra un mayor volumen, con más de 8 millones de estudiantes del idioma.

En esta comprensión del idioma, los alumnos se tienen que enfrentar a la comprensión de determinadas palabras y una pronunciación que en algunas ocasiones se plantean complicadas. En la larga lista a memorizar, hay una que, de acuerdo al usuario de TikTok @dan_berges no se enseña en las escuelas de Estados Unidos: “Nosotros enseñamos español en Estados Unidos y no enseñamos a nuestros alumnos a usar vosotros”, afirma para después aclarar la razón: “Y esto es porque en la mayor parte del mundo hispanohablante la gente no usa vosotros, usan ustedes en su lugar”.

El profesor añade que “enseñamos a los alumnos a diferenciar entre tú y usted, porque se usa en todas partes. Tú eres, usted es. Pero para la segunda persona del plural, mientras que en España diferenciamos 'vosotros sois' y 'ustedes son' -el primero es informal y el segundo formal-, en el resto del mundo hispanohablante la gente usa ustedes y ya no tiene una connotación de formal o informal porque es el único pronombre que hay de segunda persona del plural”.

Así, acaba diciendo que si un alumno se va a mudar a España, en el libro de texto puede ver cómo es la conjugación de vosotros, “pero no la incluimos en los exámenes, por ejemplo”, concluye.