Un superviviente del Virus del Nilo lanza un mensaje de precaución: "Vivimos asustados por mí y por mis nietos"

Francisco Rosendo ha vivido un auténtico calvario debido al virus del Nilo. Ahora, ha compartido su historia en La Voz del Sur. Conocido como Paco Macarena, este sevillano de 77 años, afincado en La Puebla del Río, acudió a su centro de salud el 14 de julio porque tenía un poco de fiebre. Solo le mandaron Paracetamol.

Con el paso de los días, la fiebre no remitía, con lo que tuvo que volver al médico, pero obtuvo una solución. Finalmente, optó por acudir de urgencias al Hospital Virgen del Rocío. Tras las primeras pruebas, le informaron de que tenía un virus y le mandaron un medicamento. Pero seguía encontrándose muy mal y regresó al centro hospitalario. "El miedo aumenta porque no sabe lo que tiene", relata Cristo, su mujer.

Poco después, volvió una vez más al Virgen del Rocío en un estado muy delicado, pues había perdido el habla y la capacidad de movimiento como consecuencia de una meningitis derivada del virus del Nilo. "Caí en buenas manos", celebra. Después de realizarle varias pruebas, una extracción de médula permitió identificar la infección por el virus, que le tuvo una semana ingresado en la UCI.

"El médico me dijo que era fuerte", comenta Rosendo, quien afirma que "he vuelto a nacer". "Él está sano, no tiene colesterol, no fuma y no bebe. Eso le ha salvado", añade su mujer. Ahora ya se encuentra recuperado, aunque tiene alguna secuela, como una lentitud en el habla. También el miedo sigue con ellos, asegura su mujer: "Vivimos asustados por mí y porque tengo hijos y nietos. De noche no salimos porque es cuando aparecen los mosquitos".

Los ciudadanos piden soluciones

El virus del Nilo está afectando de manera muy grave a Andalucía este verano, especialmente a la provincia de Sevilla. Por eso, algunas poblaciones han salido a la calle para pedir reclamar soluciones.

El pasado 5 de agosto, los vecinos de La Puebla del Río se manifestaron para pedir a las administraciones una vacuna contra este virus, así como protocolos de actuación en los centros hospitalarios, ya que según han advertido "esto va a más y va a llegar a ser una epidemia". Dos semanas después, más de 1.000 personas se movilizaron en Coria del Río con las mismas demandas.

En concreto, se pide una vacuna preventiva del virus de la fiebre del Nilo Occidental, tratamientos de fumigación contra las larvas de los mosquitos transmisores con suficiente antelación a la temporada estival y protocolos específicos ante casos de infección en los centros de salud y hospitales; entre otros aspectos.