Un trabajador del centro comercial Bonaire confiesa lo que vio en el parking en el momento de la inundación: "No puede ser lo que dicen"

Una publicación en TikTok se está compartiendo con especial fuerza en las últimas horas. Se trata de un joven que afirma ser trabajador en el centro comercial de Bonaire (Aldaia, Valencia), donde las riadas de la histórica DANA dejaron totalmente anegado el parking subterráneo y los equipos de emergencias realizan inmersiones desde el domingo.

El trabajador, natural de Albacete pero residente en la Comunidad Valenciana, explica que fue testigo presencial de en qué situación de ocupación estaban unas instalaciones sobre las que circulan todo tipo de especulaciones en la red, ante su capacidad para 5.000 vehículos. Rechaza totalmente esa posibilidad, al igual que ha hecho esta mañana el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, señalando que habría menos de cien vehículos en su interior cuando se produjo la inundación.

"Se están diciendo muchas locuras, he llegado a escuchar que hay 300 personas, 500 personas ahí dentro", ha indicado el joven de la cuenta @ddavidgh_. "A mí me pilló allí, yo estaba trabajando... se hizo horriblemente mal, ¿vale? Nos sacaron tardísimo, cuando se dio la alarma de que evacuáramos, yo bajé tranquilamente, pero tranquilamente porque no era consciente de lo que estaba pasando", repasa de aquellas convulsas e inciertas horas.

"Para que un parking tan grande tú veas que se está llenando... es una barbaridad"

"[Entré] al parking a por mi coche, me di cuenta de que estaba entrando agua... no, no lo puedo describir, para que un parking tan grande tú veas que se está llenando... es una barbaridad", asegura del momento en que se percató que estaban ante un desastre natural de magnitudes mayores.

"Dicho esto, en el centro [comercial] había muy poquita gente, ¿vale? Podía haber, como mucho, cien coches, es que no habría más", asegura, añadiendo a renglón seguido que "y muchos conseguimos salir. Entonces creo que se están diciendo locuras, es por poner poquito de... es que no quiero decir calma porque esto es una catástrofe y una barbaridad lo que está pasando, pero sí dar el punto de vista de alguien que estaba allí".