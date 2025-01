Un vecino logra arrebatar el nuevo hogar a toda una familia por Navidad gracias a una cláusula inesperada

Una familia finlandesa, Hanna Rihto, su marido y su hija de un año, compraron el apartamento de sus sueños sin saber que lo perderían al poco de manera inexplicable y por culpa de una cláusula poco utilizada: la cláusula de la rescate, una disposición legal que permite a los propietarios a recuperar la vivienda incluso después de haberla vendido.

Es lo que le pasó a esta familia, tal y como cuentan en Iltalehti. Tras adquirir el inmueble, vendieron el piso en el que vivían en Helsinki para mudarse al nuevo. Así lo hicieron. Y poco tiempo tiempo después, se toparon con que el propietario, una empresa inmobiliaria, quería ejercer la cláusula de rescate.

La familia se mudó a al nueva vivienda cuando aún no había pasado el período de rescate, aunque no pensaron que fuera a utilizarlo. Si se mudaron antes era porque no podían pagar dos viviendas al mismo tiempo.

Sin mucho que hacer, la familia se quedó impactada, sobre todo porque les dejaron sin vivienda en plena época navideña. Ahora, en un refugio temporal, buscan apartamento permanente.

Lo que Rhito quiere, mientras pasa el mal trago, es generar en el país un debate sobre la obsolescencia de este tipo de clúausulas, ya que puede resultar "inmoral" y permitir que individuos con muchos recursos puedan arrebatar viviendas a otros con menos dinero.