Un viajero español revela su 'truco de los cinco' para que te quepa todo en la mochila de viaje

El usuario en TikTok, ibairider, quien acumula más de 21,7 millones de 'me gusta' y 1.1 millones de seguidores en la red social, ha compartido algunos trucos para organizar la mochila de viaje, en una publicidad en colaboración con Fuze Tea.

"Se llama la regla de los cinco. Este es el truco que utilizo para hacer mi mochila cuando viajo de manera lo más minimalista posible. Porque sí, todos tenemos un amigo que llena la mochila hasta que no le cabe más y luego no usa ni la mitad, pero si no lo tienes todos sabemos que ese amigo eres tú", comenta en tono humorístico.

El tiktoker desglosa su lista de esenciales: cinco camisetas (en su caso, cuatro camisetas y una camisa), cinco calzoncillos, cinco pares de calcetines, una toalla, una gorra, gafas de sol, un bañador, un pantalón largo, uno corto, y una sudadera, que recomienda llevar puesta en el avión para ahorrar espacio y también para no pasar frío.

"Bueno pues empezamos por la ropa, me llevo cinco camisetas, bueno en este caso cuatro camisetas y una camisa. Cinco calzoncillos y cinco calcetines, una toalla, una gorra, unas gafas, un bañador, un pantalón largo y uno corto, y una sudadera. También nos la llevamos puesta porque hace frío en el avión y así no ocupa espacio en la mochila" afirma el español.

Además de la ropa, también se incluyen otros elementos como un portátil, cargadores, accesorios, una batería externa y auriculares. Por último, el chico pesa la maleta, que, después de todo, en total ocupa 6,5 kg.