Una clienta pide que le piquen dos veces la carne picada y el carnicero confirma que es un error y hasta peligroso: "La quemas y la embarras"

Se pueden cometer muchos errores a la hora de comprar carne en una carnicería. "Vais, y le pedís al carnicero que os pique la carne picada dos veces... ¡Error!", explica El As Carnicero, un usuario de TikTok que acumula más de 43.000 seguidores.

"Hola, ¿me puede poner la carne de pollo picada, por favor?", pregunta una de sus clientas en un vídeo subido en la red social. "¿Me la puedes picar dos veces, por favor?", vuelve a cuestionar la señora. Irritado, el carnicero le contesta "sí, sí".

Él mismo explica que "la carne picada, si la picamos dos veces, la estamos aplastando más, ya que está pasando por las cuchillas", lamenta. "Lo que pasa es que se embarra más. Se queda hecha una pasta". "Por muchas veces que piquemos la misma carne, va a quedar más fina, sí, pero el agujero es el mismo, lo único va a quedar más mezclada, más embarrada".

Muchos de sus seguidores se han animado a comentar la publicación. "Totalmente de acuerdo, es un puré, incomible", opina un internauta. "Gracias, no vuelvo a pedir. Qué pena que nadie me aconsejó nunca no hacerlo", agradece otro.

Algunos han preferido poner en duda su palabra. "Has dado el ejemplo con la que prácticamente nadie la pide dos veces, por lo general es la mixta de cerdo y ternera", critica un seguidor en una publicación que ha alcanzado 1200 Me Gusta.