Una experta en hoteles cuenta qué es lo que la gente debe hacer nada más entrar en su habitación

Viajar es uno de esos placeres de la vida que no todo el mundo puede permitirse en cualquier momento, pero que cuando puede llevarse a cabo es, sin duda, uno de los planes estrella. Muchas veces, al ser una de las formas más fáciles y cómodas -aunque no siempre más económica- se recurre a un hotel como el lugar preferido para hospedarse, y por ello, deberíamos tener algunos conceptos asimilados a la hora de entrar en nuestra habitación, y así evitar malas experiencias.

Tal y como explica una joven en su cuenta de Tiktok @haleewithaflair, recientemente vivió un episodio de lo más desagradable en el hotel donde se hospedó, que se saldó con algunas consecuencias físicas no especialmente graves, pero sí incómodas y dolorosas. Y todo ello, por no seguir uno de los pasos más sencillos una vez que se llega a una habitación de hotel.

En esta ocasión hablamos de las luces, y qué hacer con ellas cuando entramos a nuestra habitación. Y es que, tal y como expone la experta en viajes Halee en la red social, es un requisito importante mantener las luces apagadas cuando entras en la habitación, permaneciendo esta a oscuras.

Y es que, tal y como señala, nunca o casi nunca entraremos en un habitación de hotel con las luces encendidas, y recomienda que no sea lo primero que hagamos nada más entrar a ella, ya que esto podría tener consecuencias importantes como le ocurrió a esta mujer.

Es cierto que muchas veces es instintivo el encender las luces en habitaciones en las que no hay ventanas a la calle y no entra luz de forma natural, pero esto supone un serio problema, ya que con ese simple gesto permitimos que unas compañeras de habitación que no son especialmente agradables, pasen desapercibidas, como son las chinches.

Para evitar que esto ocurra, en el vídeo compartido, avisa a todos de que no encienden ni dejen encendidas las luces, además de que comprueben de forma minuciosa la ropa de la cama, tanto por dentro como por fuera del protector del colchón.

"Lo primero que tienes que hacer es asegurarte de que tu habitación esté a oscuras. Apaga las luces (o mantenlas apagadas), cierra todas las cortinas y usa la linterna de tu móvil", fue el consejo clave de Haale.

Por otro lado, también señala que aunque no veamos ninguno de estos pequeños insectos, comprobemos bien si hay restos de sangre o algún rastro que pueda revelarnos si hay o no alguna chinche en el lugar.

De hecho, en los comentarios, apareció una persona que aseguró trabajar en una importante cadena de hoteles, y afirma que revisa "cada cama cuando entro a la habitación y la limpio de arriba a abajo", señaló.

Por último, y entre los miles de comentarios, destacó otro en el que el internauta apuntaba a otra zona clave como son las maletas. Y aconseja mantenerlas cerradas y lejos de la cama hasta que se haya hecho el chek-in, y apunta que, en el caso de que estos diminutos animales entren en tu ropa, es muy probable que tengas que tirarla de forma inmediata.