Una joven comparte el trucazo para todos los que no comen más verduras a la semana por pereza

La usuaria en TikTok @Maite.Irulegi, quien acumula en la red social más de un millón de 'me gusta' y cerca de 70 mil seguidores, ha compartido en un video en el que muestra su pequeño truco para comer verduras durante toda la semana sin que la pereza nos invada.

"Hoy os enseño mi truco para comer más verduras. Durante la semana las verduras es un alimento que como a diario, pero que me suele dar bastante pereza cada vez que me pongo a cocinar, tener que cortar, etcétera Así que lo que hago es encontrar un momento durante la semana en el que me apetezca estar tranquilita, ponerme un podcast y ponerme a cortar todas las verduras posibles e ir poniéndolas en una bandeja de horno", comienza en su relato la joven.

Una vez las lava y corta, les añade sus especias favoritas y las mete al horno. "Después le echo un poco de aceite, sal y todo tipo de especias, curry, pimentón, pimienta negra, etcétera Lo remuevo todo bien y lo dejo media horita al horno y así tengo verduras para toda la semana", explica.

En total, gracias a este pequeño truco, la joven consigue preparar comida para toda la semana, algo que combina con hidratos y proteínas. "Me suele dar para llenar dos tuppers más o menos y las tengo ya preparadas cada vez que quiero comer, pues simplemente me cuesta un poco de pasta, arroz, lo que toque y le añado un poco de verdura y ya está", añade la usuaria, que afirma que también se pueden aplicar tanto tofu como carne vegetal.