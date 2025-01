Una mexicana aterriza en España y no se lo cree: "Llevo 4 días en España y he comido lo mismo"

La gastronomía española no deja de sumar adeptos por el mundo. La última, una joven mexicana que en apenas cuatro días en España ya ha caído rendida ante uno de los platos más tradicionales y afamados de la cocina nacional.

Con esa definición podrían ser varios los manjares. En este caso se trata de la tortilla de patatas, una experiencia gastronómica que ha dejado del todo entusiasmada a esta joven aficionada a la cocina internacional.

En su viaje a España quería descubrir los sabores de la considerada mejor cocina del mundo. Y no ha tardado en quedar impactada, como explica ella misma en sus redes sociales.

"Llevo en España cuatro días y, no es broma, cuatro días he comido lo mismo", reconocía entre emocionada y sorprendida tras descubrir un plato que pese a su cariz internacional, no conocía. "No saben lo que es la tortilla de patatas", reconocía de cara a sus compatriotas que le siguen en la red social.

En esos documentos muestra no sólo cuánta tortilla ha comido sino cómo lo hace, prácticamente a bocados, sujetando el trozo de tortilla entre sus manos. Como un bocadillo... sin pan, podría decirse.

Tanto su manera como su ilusión por haber probado semejante delicia ha llevado a muchos de sus seguidores a responder de forma jocosa, mientras otros plantean diversas recomendaciones culinarias.