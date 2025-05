El pueblo entero cae en una estafa masiva, deja a sus empleados municipales sin coche y se ven obligados a hacerlo todo en bicicleta

Desde el 1 de enero de 2025, el personal público del municipio francés de Raon-l'Étape (Vosgos) conduce sin un seguro válido. La correduría contratada por el ayuntamiento emitió contratos en nombre de una aseguradora estadounidense que no está autorizada en Francia. Por eso, ahora, todos los desplazamientos se hacen a pie o en bicicleta a la espera de que se resuelva el embrollo.

Esta circunstancia está provocando problemas en el día a día del muncipio. "Nos limita en cuanto al campo de acción", explica Johan, un policía local a la cadena pública France 3. "El municipio es grande, difícilmente podemos hacer lo que hacíamos diariamente. Hacemos nuestro trabajo de otra manera, eso es todo".

Todos los empleados del ayuntamiento están preocupados por esta situación. La culpa está en un problema contractual de consecuencias insospechadas. "Nuestros vehículos circulaban sin seguro", afirma Benoît Pierrat, alcalde de Raon-l'Étape.

Pilliot Assurances, una correduría con sede en Paso de Calais, aseguraba automóviles en la ciudad de Raon-l'Étape a través de la filial europea de una aseguradora americana, pero esta última no contaba con ninguna autorización en Francia.

La ciudad ha decidido ahora recurrir a una aseguradora local porque "es urgente y también por simplicidad, aunque están más acostumbrados a trabajar con particulares que no tienen el mismo parque de vehículos que nosotros", afirma el alcalde. De momento, han alquilado dos camiones para transportar material pesado a la espera de volver a la normalidad lo antes posible.

Raon-l'Étape no es la única localidad afectada por esta situación, ya que algunas otras también han sido víctimas de la misma estafa. En una orden provisional dictada el 24 de febrero, el tribunal de comercio de Boulogne-sur-Mer ordenó a Pilliot que informara a los clientes afectados de que Accelerant Insurance Europe "niega cualquier compromiso que les concierna en materia de riesgo del automóvil, de modo que las notas y los certificados de los vehículos emitidos no son válidos y los riesgos no están cubiertos". Según el tribunal, en Francia "más de 75.000 vehículos están afectados".