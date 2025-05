Adiós a la Lista Robinson: piden suscribirse a una alternativa para dejar de recibir publicidad y dar el golpe a estafas

Llamadas a deshoras, publicidad que no te interesa o que no has demandado vía SMS o e-mail, teleoperadoras ajenas a las tuyas invadiendo la intimidad, y un sinfín de ejemplos de este tipo los experimenta la mayoría de la población española diariamente. Desde hace años, para contrarrestar estas prácticas -para muchos, invasivas e intimidatorias-, existe la conocida como Lista Robinson.

En caso de entrar en esta lista, se supone que no deberías recibir este tipo de llamadas publicitarias ni de ningún tipo, pero para desgracia de casi todo el mundo, esto ya no es suficiente. Y todo ello, pese a que las compañías están amenazadas con duras sanciones por estas actividades.

Para acabar con este problema -o al menos, intentarlo-, desde varias webs aconsejan suscribirse a StopPublicidad. Según explican, es una de las mejores alternativas a la Lista Robinson, ya que en ella puedes seleccionar todos los canales y medios (correo electrónico, SMS, llamada telefónica...) por los que no deseas que te envíen publicidad o información no deseada (Spam).

El servicio ofrecido por esta web es muy similar al de la Lista Robinson, aunque por el momento se presenta más fiable y completa. Además, es gratuito, y en ella puedes añadir todos los perfiles de redes sociales propias para eliminar cualquier publicidad recibida por mensaje directo.

La web debería comenzar a ser efectiva a partir de que se cumpla un mes desde que te registraste, en caso contrario, aconsejan contactar con la Agencia de Protección de Datos Personales para denunciar la situación.

Cómo darte de alta en StopPublicidad

El proceso es bastante sencillo y muy parecido a cualquier forma de proceder en cualquier foro o web en los que uno se pueda registrar. En primer lugar, destacan que la persona en cuestión tiene que ser mayor de 14 años, mientras que en caso de ser menor de esa edad, se necesita un tutor legal que apruebe todos los pasos.

A continuación habrá que rellenar todos los datos que se pidan: personales (nombre y apellidos, fecha de nacimiento para verificar la edad, correo y contraseña para la nueva cuenta de StopPublicidad). Una vez completado este paso, tendrás que acudir al correo electrónico para verificar la cuenta.

Para el siguiente paso, se te abrirá la web de StopPublicidad con la sesión iniciada, y será en este momento cuando introduzcas tu número de teléfono y tengas que elegir los medios por los que no quieres que te molesten estas compañías o teleoperadoras.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.