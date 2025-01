Una mujer que asegura tener 124 años revela lo que come todos los días: los médicos se llevan las manos a la cabeza

Qiu Chai, de China, asegura tener 124 años. Si fuera real, aunque no está confirmado, sería la persona más anciana del mundo. Según ella, si ha vivido tanto es por una rutina muy básica: tres comidas al día, paseos al aire libre y acostarse después de las ocho de la tarde cada día. ¿No parece difícil, no? Claro que hay quien también lo hace y no tiene 124 años. Quién sabe.

Respecto a las comidas, Chai asegura que suele optar por un plato básico de arroz y verduras con un trozo de manteca de cerdo, no más grande que una pelota de tenis, cuentan en el medio británico Express. Si bien los médicos le aconsejan reducir la grasa en su alimentación por sus problemas en ojos y oídos, ella persiste en su idea.

El medio británico alerta de que el sistema público de salud no recomienda consumir demasiadas grasas saturadas, y la manteca de cerdo contiene bastante. Pero le da igual.

Lo más sorprendente, si ya de por sí decir que tiene 124 años no sorprende, es que Chai sigue realizando sus tareas diarias sin ningún problema. Cada día alimenta a los gansos y quema leña sin problema. Habrá que probar.