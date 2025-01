Una mujer lleva tres años sin encender los radiadores gracias a estos sencillos trucos

El incremento en el coste de la luz ha provocado que muchas personas en numerosos hogares hayan tratado de encontrar alternativas más eficientes y baratas con el objetivo de reducir el importe de sus facturas.

Una de ellas es Catherine Renton, una ciudadana danesa que hace tres años que no enciende ningún radiador en su domicilio. Sí, oyen bien, en un país tan frío y en el que el precio de la luz ha aumentado enormemente en los últimos años, esta ciudadana encontró una alternativa ideal para no tener que encenderlos.

En muchos casos, una casa mal aislada o con una instalación de calefacción defectuosa puede provocar que la factura se dispare. Sin embargo, la estrategia de Renton le ha salido de maravilla. Y a la vista está.

¿Cómo lo consiguió? Pues bien, para ello optó por un remedio casero y básico, ponerse tantas capas de ropa como fuese necesario para acabar así con el frío en su cuerpo. Además, decidió instalar cortinas aislantes.

Por otro lado, se decantó por utilizar el calor 'residual' al máximo. Como ejemplo, el dejar la puerta del horno abierta después de cocinar para que el calor saliera de la habitación y se calentara el domicilio lo más rápido posible.

Pero no todo es positivo, ya que puede haber problemas derivados del no uso de la calefacción, como la aparición de humedades y moho, que pueden aparecer cuando la casa no cuenta con calefacción. Esto puede notarse en zonas de las paredes y techos de todos los puntos del domicilio, sobre todo en el baño y la cocina.