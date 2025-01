Una profesora aplica el castigo de Gauss a sus alumnos y queda asombrada con el resultado al final de clase

La profesora @laurimathteacher ha revelado en un vídeo compartido en la red social TikTok que ha aplicado el castigo de Gauss a sus alumnos y ha quedado asombrada con el resultado al final de clase.

"He castigado a mis alumnos porque no se callaban. Y he usado el mismo método que utilizó un profesor alemán para castigar a Gauss. ¿Sabes quién es Gauss, no?", ha cuestionado.

La profesora ha explicado que habla de "un matemático que fue un crack". "Conocido por todos cariñosamente como el método de Gauss para resolver sistemas de tres ecuaciones con tres incógnitas. Al grano", ha indicado.

"Resulta que un día estaba Gauss en la escuela y el profesor, en vez de ponerle a hacer copias, les dijo, 'chicos, tenéis que sumarme... todos los números del 1 al 100", ha contado.

La protagonista ha revelado que pensó que coneso "le tengo entretenido toda la hora entera" con la suma de 1 a 100. "Pero no sabía que entre sus alumnos tenía a un futuro gran matemático", ha expuesto.

"Gauss, en unos segundos, dio con la tecla y dijo la respuesta. Cogió su pizarrita y colocó los números. Dijo, si sumo el primero con el último, me da 101. Y si sumo el segundo con el penúltimo, me da 101. Y si sumo el tercero con el penúltimo, me da 51. Si cada pareja que va formando los extremos suma 101 y hay 50 parejas, ¿qué hizo el tío? Pues 101 por 50 parejas y eso le daba 5.050", ha añadido.

La profesora ha destacado que "fue con su pizza rica" y se acercó al profesor y le dijo que la respuesta era "5.050". "El profesor quedó flipando. Se lo he hecho a mis alumnos y muchos habían llegado a la conclusión", ha razonado.