Uno de los multimillonarios españoles se hizo rico de la noche a la mañana: por fin revela sin filtros cuál es su truco

José Elías Navarro, uno de los grandes multimillonarios españoles, decidió convertirse en empresario cuando estaba en un momento económico bastante delicado. Acababa de ser despedido del trabajo, pero decidió invertir el poco dinero que tenía. Y le salió fantásticamente bien.

“Cuando perdí mi trabajo, tenía unos 3.000 euros en mi cuenta y no hubiera podido sostener los gastos por mucho tiempo con esos pocos ahorros, así que decidí invertir ese dinero y abrir una empresa de energía, que hoy factura casi tres millones de euros al año”, ha detallado el que ahora es presidente de Audax Renovables.

“Estaba en bancarrota, pero hoy soy una de las personas más ricas del país. ¿Cómo lo he conseguido? Hay un truco para hacerse multimillonario”, ha destacado José Elías Navarro (quien en estos momentos posee una fortuna estimada en más de 900 millones de euros).

El empresario español, que factura 2.800.000 euros anuales a través de su compañía energética, también cuenta con otra importante fuente de ingresos: las redes sociales.

Navarro, cuando pasó en el año 2009 por los mencionados problemas económicos, se dedicó cada día a detectar qué es lo que se hacía viral en internet para así entender el funcionamiento de los algoritmos.

“El truco está en entender cómo funciona el algoritmo”, ha asegurado el empresario, quien en un vídeo en su perfil en la red social Instagram ha explicado que “yo me hice viral porque llevé contenido que ya era tendencia en Google. Así pude publicitar mi empresa y darme a conocer a otros profesionales. Por eso, hoy me invitan a eventos por todo el país y los periódicos me piden entrevistas. Es mi conocimiento del mundo digital lo que me diferencia de otros empresarios”.