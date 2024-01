Vigo se inventa un trámite para poner multas al triple

Los Reyes Magos le han traído un regalo en forma de disgusto al gobierno de Abel Caballero. El juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Vigo ha reprendido al ejecutivo local por "inventarse" un requerimiento administrativo innecesario para imponer multas excesivas a los conductores de la ciudad olívica que, en algunos casos, pueden triplicar el importe de las sanciones iniciales.

El juez ha estimado las demandas presentadas por dos vigueses, a los que se les impuso una multa por infracciones graves que no conllevaban la pérdida de puntos del carné de conducir pero que, sin embargo, se les solicitó la identificación del conductor.

El juez considera que el ayuntamiento no debía obligar al titular del vehículo a identificar al conductor ya que las infracciones no implicaban la pérdida de puntos y concluye que la administración local se inventó un requerimiento para justificar la imposición de multas excesivas que, sin base legal, llegan a triplicar el importe de la sanción sin base legal. "Lo que no puede hacer el Ayuntamiento es inventarse la procedencia del requerimiento para la identificación del conductor", señala el magistrado que ha escrito las dos sentencias en las que retira las multas de 300 euros impuestas, según La Voz de Galicia.

El juez destaca en su sentencia que la identificación del conductor tiene sentido si en las infracciones se pierden puntos y no se puede notificar la denuncia en el momento de la infracción. Sin embargo, anuló las multas debido a la irregularidad de la identificación del titular del coche sin base legal.

Ambas sentencias son firmes, por lo que no cabe la presentación de ningún recurso.