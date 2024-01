El interminable tramo de radar más largo de España con multas de 600 euros

El 'Gran Hermano' te vigila en la carretera. La Dirección General de Tráfico lleva años invirtiendo de manera continua en radares y actualmente hay 3.000 funcionando. Aunque no hay cifras detalladas, se calcula que unos 2.000 son radares fijos, ubicados en puntos estratégicos; 400 se dedican a la monitorización en semáforos y 243 tienen la capacidad de detectar no solo el exceso de velocidad, sino también la no utilización del cinturón de seguridad.

Dentro de la gama de radares que vigilan todas nuestras conductas en la carretera, existen los denominados radares de tramo. Y ojo porque tienen unas características muy diferentes a los radares fijos o móviles. Mientras estos últimos miden la velocidad en un punto específico, los radares de tramo realizan el cálculo de la velocidad promedio del vehículo en un segmento de varios kilómetros. Por lo tanto, pueden 'cazar' con más facilidad a aquellos conductores que pisan demasiado el acelerador.

Uno de esos radares de tramo abarca en casi 33 kilómetros y las multas pueden superar los 600 euros. Se encuentra, concretamente, en la citada carretera comarcal 615, conocida también como el Corredor del Carrión , que une Palencia con el municipio de Guardo. El velocímetro comienza a medir la velocidad en el punto kilométrico 34,61, y hace el cálculo hasta el 67,51, lo que se traduce en prácticamente 33 kilómetros. La velocidad máxima en dicho tramo es de 90 kilómetros por hora.

Los otros dos radares de tramo más importantes también se sitúan muy cerca de éste. El segundo más largo, de unos 23 kilómetros, también se sitúa en la CL-615 y el tercero en la CL-613, que conecta Palencia con Sahagún.

En lo que respecta a radares de todo tipo, cabe recordar que muchos de ellos pueden cambiar de localización según las necesidades. Eso sí, la DGT está obligada a avisar de los puntos en los que instalan estos dispositivos, sobre todo los fijos y de tramo, ya que se considera información pública. Es por esta razón que se pueden ver paneles informando de su presencia a lo largo de las carreteras. También es posible consultar su ubicación en la web de la DGT.