Con la IA hemos topado: la apuesta de las grandes empresas de telefonía móvil para no quedarse en fuera de juego

Parece que ha pasado mucho tiempo, pero ChatGPT solo lleva entre nosotros tres años. El sistema conversacional que OpenAI sacó a la luz en noviembre de 2022 lo ha revolucionado todo, incluido el sector de las telecomunicaciones y ya no hay empresa de telefonía móvil, por muy grande que sea, que no tenga entre sus planes seguir desarrollando sus sistemas de inteligencia artificial (IA) para captar a más clientes y no quedarse en fuera de juego.

Los avances han sido significativos en 2024. Sobre todo, con el aumento de la competencia por parte de las grandes compañías, como Apple, con Apple Intelligence, Samsung, con Galaxy AI, o Google, con Gemini, entre otras.

Pero todavía queda mucho camino por recorrer. Todavía no es una razón de peso para que la gente se decante por un smartphone u otro. Las propuestas no han alcanzado el objetivo deseado. Una encuesta realizada entre CNET y YouGov, ha revelado que a la gran mayoría de personas no le interesan estos avances.

La influencia de Samsung

Samsung está siendo una de las compañías que más están arriesgando con el desarrollo de su sistema de inteligencia artificial, Galaxy AI. A través de sus dispositivos, abren la puerta a que los usuarios hagan "más cosas con menos esfuerzo".

La empresa coreana lo define como "un verdadero compañero AI" que "te ayuda a vivir tu día a día de forma más eficaz". Entre sus principales funciones, ejerce como un asistente personal para todos sus clientes. "Mediante la conversación natural, Galaxy AI aumenta tu productividad a través de un ecosistema sofisticado para ofrecer servicios personalizados que se adaptan a tu estilo de vida", detallan.

Funciones como resúmenes personalizados para cada día, formas de creación de contenido, con imágenes y vídeos cada vez más creativos. Un salto en la edición de fotografías, pero también en la mejora del sonido. Con su herramienta Audio Eraser, se pone fin a ruidos externos que afecten a la calidad del vídeo.

En los nuevos Galaxy S25 lanzados el pasado miércoles, mostraron herramientas como la búsqueda de imágenes o vídeos de forma sencilla e instantánea a través de Samsung voice.

David Alonso, director de Negocio de Movilidad de Samsung España, explicó en el evento 'Samsung Unpacked' que el 60% de sus clientes cree que la IA "está cambiando la experiencia de usuario" y defendió esa apuesta de la compañía coreana con los últimos avances.

La entrada de Apple

El caso más sorprendente fue el de Apple. La empresa que dirige Tim Cook ha sido una de las últimas grandes compañías en apostarlo todo por la IA. En junio de 2024, la empresa de la manzana mordida anunció el lanzamiento de Apple Intelligence. Aunque de momento es un avance que todavía no se puede disfrutar en Europa.

Habrá que esperar para saber cómo es su nuevo sistema en España durante unos meses, pero la herramienta parece mejorar la experiencia de los usuarios. Resumir y crear textos con herramientas inteligentes para "comunicarte mejor" y hacer y editar imágenes dando muestra de "tu imaginación".

Apple Intelligence también irá aumentando la calidad y el servicio de Siri, con "un nuevo diseño" y teniendo "más poderes que nunca". El objetivo es dar "mucha más naturalidad" a la herramienta gracias a "su comprensión más avanzada del lenguaje", con un contexto personal que mejora la atención.

Uno de los puntos a destacar es la advertencia que hace Apple sobre las dudas que han surgido en los últimos años respecto a la seguridad con la IA. "Se basa en tu contexto personal y protege tus datos para que nadie, excepto tú, pueda acceder a ellos. Ni siquiera Apple", avisa la compañía tecnológica sobre su nuevo sistema.

Todavía no despierta un gran interés

Pese a la parte tan ilusionante de estos proyectos, el interés por la IA en los teléfonos móviles todavía no ha llegado a un punto trascendental. La encuesta publicada en CNET refleja que el 73% de los dueños de iPhone no están interesados en Apple Intelligence y el 87% de los de Samsung cree que las nuevas funciones "agregan poco o no ningún valor" a sus experiencias telefónicas.

Las principales preocupaciones de los usuarios que buscan nuevos dispositivos son: una mayor duración de la batería (61%), mayor almacenamiento (46%) y unas mejores funciones de las cámaras (38%). Lejos del 18% que asegura que su principal motivación tiene que ver con el desarrollo de la IA.

Juan Ignacio Rouyet, profesor de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología (ESIT) de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), reconoce que ahora mismo no es un razón de peso para la gente, pero cree que "lo acabará siendo".

"Esto forma parte de un proceso de formación. Ahora mismo, los profesionales son los que saben sacar el potencial de la IA generativa. El interés del consumidor aumentará conforme vaya sabiendo un poco más de sus posibilidades", destaca.

Una opinión muy similar a la de Ruben Nicolas-Sans, Vicedecano de Ciencia y Tecnología de UNIE Universidad. Asegura que "es un fenómeno que probablemente evolucionará con el tiempo" y que muchos usuarios no llegan a ser conscientes "de impacto en funciones que ya utilizan, como los asistentes virtuales, las cámaras con mejoras automáticas, o las herramientas de traducción en tiempo real".

"Cuando la IA logre abordar problemas específicos, como una mayor personalización, eficiencia en el uso de recursos o integración de servicios avanzados, su adopción será inevitable", razona.

Las inevitables dudas

Como todos los avances que se han ido logrando con la inteligencia artificial en los últimos años, hay bastantes dudas. Juan Ignacio Rouyet cree que algunas de las ventajas son la eficiencia tecnológica, "cosa que no valoramos ahora mismo, pero que no dejan de ser importantes", y la experiencia del usuario, "van a desarrollar la creatividad de todo lo audiovisual".

Pero también hay puntos negativos. Para el experto, uno de ellos es "la parte de control y de la información que le llega a cada uno". "Cuando subes una foto y la pases por un filtro de IA ya puede quedar registrada", advierte. El segundo inconveniente, cree que tiene que ver con "el engaño". "Puedes hacer una foto, ponerte al lado a Donald Trump y así puedes decir que cenaste con él", señala.

Ruben Nicolas-Sans destaca que estas herramientas permiten "una experiencia más personalizada", con una optimización de las tareas diarias. Pero reconoce que no están exentas de "riesgos". "Uno de los más preocupantes es el manejo de los datos personales, ya que la IA requiere grandes cantidades de información para ser efectiva. Esto plantea desafíos éticos y legales relacionados con la privacidad y la seguridad", expone.

Ejemplo de estas dudas es lo que ha pasado en las últimas semanas con las alertas automáticas que la IA de Apple lanzaba en algunos dispositivos de Estados Unidos y que han generado una enorme controversia.

Con el logo de medios como la 'BBC' o 'The New York Times', enviaba noticias falsas, como que "el tenista brasileño Rafa Nadal" había "salido del armario" o que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, había sido "detenido". Un sistema que ha tenido que ser suspendido de forma indefinida tras la petición de todos los medios que se habían visto afectados.

El experto reconoce que habrá un momento en el que se aplicará algún límite, con "etiquetados, marcas de agua o avisos". "Tendrá que pasar por pura supervivencia de la sociedad. Vamos a llegar más por parte de la regulación y la presión social", explica.

Ruben Nicolas-Sans llama a las grandes compañías a "colaborar como OpenAI o Google" para "integrar modelos ya consolidados en sus dispositivos, en lugar de construir soluciones desde cero". "El éxito de la IA en smartphones dependerá de una combinación de madurez tecnológica, comprensión del mercado y comunicación efectiva de sus beneficios", defiende.