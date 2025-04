Nintendo da a conocer todos los detalles de la Switch 2: estos son los nuevos juegos y la fecha de lanzamiento

Ya hay fecha de lanzamiento para la Nintendo Switch 2. La compañía nipona ha dado a conocer en el 'Nintendo Direct' de este miércoles todos los detalles del que será su buque insignia en su nueva generación de consolas.

Se confirma que tendrá una resolución de 1080p y llegará a los 120 FPS, dependiendo de cada juego. De hecho, la pantalla es LCD HDR 120hz. Por si fuera poco, más memoria. 256 GB, más de los 16 GB de su antecesora.

Todo el mundo que la empresa de videojuegos diese a conocer los juegos que acompañarán a la Switch 2 y ha cumplido con algunas expectativas. Algunas de ellas ya se desvelaron en el primer tráiler oficial. Y sí, habrá retrocompatibilidad en la gran mayoría de juegos.

Nintendo ha revelado que su nueva consola no llegará sola y lanzará su nuevo Mario Kart, 'Mario Kart World', del que se sabrá más a partir del próximo 17 de abril, y un nuevo Super Mario, el 'Super Mario Party Jamboree', que llegará el 24 de julio.

Pero también contará con una mejora en los juegos que ya se han lanzado, como Zelda Breath of the Wild y Zelda Tears of the Kingdom, en una versión conocida como Switch 2 Edition. De hecho, junto a estos retoques se incluirá una aplicación móvil con la que se podrá dar indicaciones a Link por voz y a través del mapa.

Fecha de lanzamiento y precio

En el 'Nintendo Direct' de este miércoles ya se ha desvelado una de las incógnitas que había sido cuestión de debate entre la comunidad de Nintendo, ¿cuál será la fecha de lanzamiento?

Muchas eran las voces que apuntaban al verano o al mes de septiembre, pero no, la empresa nipona ha sorprendido al asegurar que saldrá a la venta a partir del próximo 5 de junio. Todavía habrá que esperar para saber el precio de salida.