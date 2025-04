Europa estrena un nuevo "tanque insumergible": es el más rápido del mundo y puede correr, trepar y nadar

Por los caminos nevados de Rovajärvi, al norte de Finlandia, ha empezado a rugir el motor de un nuevo vehículo blindado. Desarrollado la empresa Patria, en el marco del programa europeo FAMOUS (Future Highly Mobile Augmented Armoured Systems) se llama, por ahora, Famous ATV. La idea es que sustituya al viejo material del ejército de tierra finlandés a partir de la próxima década. Pero lo que arrancó como un proyecto más de modernización se ha convertido en todo un bombazo técnico.

El vehículo ya ha superado la fase de prototipo. El modelo actual está en un punto más avanzado y, según las pruebas, sus prestaciones han dejado muy buen sabor de boca. El director del proyecto en Patria, Timo Mennala, cuenta que el blindado ha superado de sobra el objetivo de velocidad: debía alcanzar los 80 kilómetros por hora, pero ha llegado a marcar 88. A día de hoy, no hay otro cacharro de este tipo que corra tanto.

Lo ha contado el diario finlandés Iltalehti, que ha seguido de cerca las pruebas sobre el terreno. Según sus datos, el vehículo no solo corre más de lo previsto, sino que se mueve con soltura tanto por carretera como por bosque cerrado, nieve profunda o zonas pantanosas. “La idea de partida ha sido que no se hunda”, explica Mennala. Y lo han clavado: el bicho incluso flota. No es anfibio como tal, pero atraviesa ríos y lagos pequeños sin despeinarse.

Vacío, el Famous ATV pesa unas 11,5 toneladas. Puede cargar con otras 3,5, y en total mueve 15 toneladas gracias a un motor de 269 kilovatios. Para que no se descontrole, los técnicos han colocado el motor detrás del conductor y han bajado al máximo el centro de gravedad. El resultado: un blindado estable, ágil y con potencia de sobra. Es capaz de subir y bajar pendientes del 60%, es decir, de unos 31 grados. Según Mennala, eso equivale a una cuesta en la que ni se puede poner un pie sin resbalar.

Aunque está pensado para transportar tropas, el diseño admite muchas variantes: centro de mando, vehículo logístico, ambulancia de combate o incluso armado. De serie, el tanque viene blindado contra armas ligeras y metralla de granadas, pero se puede reforzar según la misión. Claro que cada añadido suma peso, y si se pasa de las 15 toneladas, puede afectar al rendimiento.

Lo más llamativo es el interés que ha despertado fuera de Finlandia. Mennala reconoce que hay varios países con el ojo puesto en el Famous ATV. Y no es para menos: ahora mismo no hay en el mercado nada parecido. “No existen vehículos nuevos que sean ligeros, con una sola estructura, dos orugas y una movilidad tan bestia en campo abierto”, asegura.

El proyecto lleva ya cinco años en marcha. Este verano, Patria y el Ministerio de Defensa finlandés presentarán una segunda unidad. En septiembre la sacarán a relucir en Londres, en un evento internacional. Y las pruebas, en colaboración con el ejército, seguirán hasta febrero. Si todo va según lo previsto, la producción en serie arrancará en 2027. Y eso sería todo un récord: normalmente, desarrollar un blindado lleva cerca de quince años. Aquí lo estarían sacando en la mitad de tiempo.