El Internet de Elon Musk será gratis en España en determinadas circunstancias críticas

Dominika Zarzycka/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Starlink, la red satelital de Internet del magnate tecnológico Elon Musk, contará con un importante aliciente. El actual dueño de X (Twitter) o responsable de firmas como Space X ha dado a conocer mediante dicha red social que preparan una importante medida en el que esta suerte de constelación de satélites podría marcar una diferencia histórica.

Se trata del anuncio de Musk de que en determinadas circunstancias críticas, se proporcionará acceso gratuito a servicios de emergencia para todos los usuarios de teléfonos móviles en el mundo.

Esta cuestión destaca porque aquellos que necesiten utilizar el servicio en este tipo de situaciones podrán hacerlo sin estar suscritos al servicio -y lógicamente sin tener que hacerlo- además de llegar a cualquier ubicación del mundo.

"No podemos permitir que alguien pierda la vida porque olvidó o no pudo pagar por el servicio"

En este sentido, el propio Musk indicó que "tras pensarlo bien, SpaceX Starlink proporcionará acceso a servicios de emergencia para móviles de forma gratuita a las personas en apuros". Y no ha ocultado el gran objetivo: "No podemos permitir que alguien pierda la vida porque olvidó o no pudo pagar por el servicio".

Además, en este marco también se incluye que las alertas de emergencia lleguen a todos los usuarios de redes inalámbricas aunque se encuentren en zonas sin cobertura. De hecho, Musk dio a conocer esta cuestión después de remitir una misiva a la FCC (Federal Comunications Commision) detallando cómo funciona la tecnología ‘Direct To Cell’.

Con todo, para que pueda hacerse uso de este tipo de función en países como, por ejemplo, España, previamente el Gobierno debe autorizarlo.