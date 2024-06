Esa red social que antes conocías como Twitter mete los corazones en el armario

La era de saber cuánta gente y quién ha pulsado el corazón de las publicaciones de 'X', los 'Me gusta' de la red social que antes de la llegada de Elon Musk se conocía con el nombre de Twitter, está a punto de llegar a su fin. A partir de esta semana, se pondrá en marcha el despliegue para todos los usuarios de una de las opciones que, hasta ahora, solo estaba disponible para la versión de pago: los convertirá en privados.

¿Qué significa esto? Básicamente, que el público general ya no podrá ver quién le ha dado 'Me gusta' a las publicaciones que han hecho los otros usuarios de la red social y ocultará esa pestaña en los perfiles. Sin embargo, sí se podrá ver quién ha interactuado con tus propias publicaciones, haciendo clic sobre el popular corazón, heredero de su pasado con el nombre de Twitter y que, desde ahora, permanecerá oculto, en el armario.

Según la compañía, el objetivo final es el de fomentar un entorno más seguro y positivo dentro de la red social. "Es importante permitir que a la gente le gusten las publicaciones sin que las ataquen por hacerlo", señalaba recientemente Elon Musk, dueño de 'X', en uno de los numerosos tuits que publicada cada día en su cuenta.

Queda por ver ahora cómo reaccionará la comunidad de 'X' ante esta nueva decisión que, en realidad ya se había anunciado a finales de mayo, cuando el director de ingeniería de la red social, Haofei Wang, publicó un mensaje avisando de que convertirían los 'me gusta' en privados: "Los me gusta públicos están provocando un comportamiento incorrecto. Por ejemplo, muchas personas temen darle me gusta a contenido que pueda ser "inquietante" por miedo a represalias de trolls o para proteger su imagen pública", decía.

La privatización de los 'Me gusta' en 'X' llega, curiosamente, semanas después de que la red social de Elon Musk haya suavizado aún más sus normas para permitir la publicación de "desnudos o comportamiento sexual de adultos producido y distribuido con consentimiento" siempre y cuando ese consentido pornográfico esté etiquetado de forma correcta y no se muestre en lugares destacados como en las imágenes del perfil.

La red social de Elon Musk introdujo la opción de ocultar los 'Me gusta' en septiembre del año pasado, como una de las opciones exclusivas de Twitter Blue, que ahora se conoce como X Premium). La idea principal es que los usuarios pudieran vender suscripciones y contenidos extra a aquellos seguidores dispuestos a pagar por ellos y, de paso, mejorar los ingresos de la plataforma después del desplome publicitario como consecuencia de las polémicas de su propietario y la huída de usuarios de su red social.

Ahora, X ha extendido esta opción de configuración para todos sus usuarios, que desde esta semana podrán ocultar la pestaña de 'Me gusta' de su perfil y, tal como dicen desde la compañía, evitar que otras personas vean ese contenido y, así, obtener más privacidad.

Desde la llegada de Elon Musk a Twitter en 2022, después de comprar la red social por 44.000 millones de dólares, las condiciones de uso y normas de publicación se han ido relajando con el paso de los meses. El magnate sudafricano, creador de Tesla o SpaceX, ha quitado el veto también a varias cuentas, como la del expresidente Donald Trump que, desde su regreso, solo ha realizado una publicación, la de su foto fichado por la policía.