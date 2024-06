Esta es la aplicación que puede hacer saltar todas las alarmas: una ministra ya ha sufrido sus consecuencias

Una nueva aplicación llamada TenTen ha emergido en Francia y ya ha comenzado a sembrar el caos en el país galo debido a su naturaleza, y tenemos 'malas' noticias, porque ya ha llegado a España.

Según informan numerosas personas que ya han sido 'víctimas' de esta nueva aplicación, su finalidad se encuentra en entredicho debido a las prestaciones y finalidad de TenTen, que no es otra que la de comunicarse en tiempo real con otras personas a través de un mensaje de voz. Pero entonces, ¿Sería como Whatsapp? La realidad es que no, y te explicamos por qué.

En primer lugar hay que destacar que, en el momento en la que instales la app en tu dispositivo móvil, se te enviará un código único, que compartirás con un amigo y en ese momento, ambos podréis hablar entre vosotros como si el móvil actuara como un walkie-talkie. ¿Cómo puede ser esto?

Pues bien, aquí llega el aspecto más polémico de esta aplicación. Y es que, su razón de ser es la de que, en el momento en que tu amigo te mande una nota de voz, esta se escuchará inmediatamente en voz alta en tu dispositivo, sin posibilidad de rechazarla o acallarla, ya que la única forma de que esta app -que muchos definen como extremadamente invasiva- deje de funcionar es dejando el móvil en modo reposo o manteniéndolo apagado, ya que mantener el móvil tanto en silencio como bloqueado, no impedirá que el mensaje se reproduzca.

Este hecho ha sido criticado por mucha gente, que considera que una aplicación así no debería poder estar disponible, ya que puede suponer un verdadero problema para muchos. Por poner un ejemplo, si te encuentras en una reunión de trabajo o en una situación comprometida o en la que no sea oportuno que te llegue un mensaje, este llegará de igual forma, lo que puede traducirse en momentos verdaderamente incómodos o no deseados.

De hecho, ya se ha cobrado -que se sepa- una víctima 'importante'. Nada menos que la ministra de Interior de Francia, quien criticó públicamente a través de su cuenta de X el funcionamiento de esta app.

Por el momento, el máximo de amigos que se pueden incluir en una lista es de 10, aunque según informan desde la empresa encargada de su desarrollo, se espera que en un futuro no muy lejano, ese número aumente hasta 15 o más.

Por contra, hay quien ve el lado positivo, y este puede ser el hecho de que, ante una emergencia, una persona pueda comunicarse inmediatamente con una de las personas que compartan su lista, por lo que en este caso podría ser especialmente útil, e incluso vital.

Entre los más críticos y que ven el vaso medio vacío, también hay una corriente que asegura que los permisos concedidos atentan contra la privacidad del usuario, al ser muy invasiva y poder acceder a datos íntimos o personales.

Pese a ello, y tras analizar los permisos que exige para su instalación, en ningún caso se establece que se requieran permisos extra respecto a una aplicación como puede ser Whatsapp o Facebook. Por otro lado, puntualizan que los mensajes de voz no se guardan en la memoria de la app.

Habrá que esperar si se trata de una aplicación que llega para quedarse o por el contrario, se ve abocada a la desaparición o a una regulación más estricta. Por el momento, la mejor recomendación posible si ya has dado el paso para descargarla, es que tengas mucho cuidado con la gente a la que incluyes en la lista de amigos, ya que las gracietas y bromas pueden convertirse en una pesadilla para muchos.