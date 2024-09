Hacienda confirma que el espionaje en redes sociales ha comenzado: miles de trabajadores tienen la lupa encima

Hacienda también pone el foco de la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales en las redes sociales, ante posibles infracciones. Detectar si hay una brecha entre lo declarado y lo que puede acabar aflorando. Una cuestión que ya se venía empleando en los ámbitos de los bancos, tráfico o notarios.

Así lo recoge el medio especializado Autónomos y Emprendedores en una información en la que apunta a que técnicos de la Agencia Tributaria confirman que, si bien "no forman parte de la línea de investigación principal", también pueden emplearse para ese fin de vigilancia las publicaciones realizadas en redes sociales.

Desde Instagram y Facebook, pasando por X, hasta TikTok, a veces acaban jugando un papel clave dichas publicaciones. José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), detalló al citado medio que algunos de los ejemplos se corresponden con "establecimientos hosteleros, que declaren un cierto nivel de ingresos, y se aprecie, por las reseñas y los comentarios de clientes, que tienen más éxito del que aparentan".

"Para que Hacienda tome medidas..."

No es el único caso, también se menciona el de fotógrafos autónomos de eventos que cuelgan en sus redes instantáneas de trabajos que no han sido declarados a Hacienda. Una cuestión que abre muchos interrogantes, al introducir un nuevo elemento que quizás algunos profesionales no tenían en cuenta.

Sin embargo, la clave está, señala Mollinedo a Autónomos y Emprendedores, en que nunca se utilizará de forma individual esa información y habrá garantía de contrastación: "Para que Hacienda tome medidas, la información recogida es corroborada con precisión con otras pruebas, como movimientos bancarios, registros de llamadas, y otros documentos financieros".