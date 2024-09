Si te llega este mensaje con una errata tremenda, la estafa de la DGT ha comenzado

Atención durante esta semana porque ha comenzado una nueva oleada de "phising" sobre la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de envíos masivos de SMS y correos electrónicos a los ciudadanos en el que reclaman un supuesto pago pendiente de una multa de tráfico para hacerse con los datos bancarios y privados de las víctimas.

"Nunca se notifican las infracciones por correo electrónico o SMS, las diferentes multas se comunican siempre por correo postal o a través de la Dirección Electrónica Vial", ha advertido la Dirección General de Tráfico a través de una nota de prensa en ocasiones anteriroes.

La DGT ha incluido en el comunicado que en caso de recibir este SMS o correo electrónico "lo mejor es eliminarlo" y, en cualquier caso, nunca hacer clic en el enlace indicado ni interactuar con él.

Novedad: la errata delatora

El caso que expone la DGT es de una oleada anterior de mensajes estafa. En esta ocasión, no obstante, los malhechores están cometiendo una falta que te puede ayudar a ponerte en guardia si te llega un SMS imprevisto. Se trata del "restante", ya que, al estar asociado a un sustantivo en plural ("horas") debería ser "restantes". Este tipo de errores es indicativo de una estafa que viene de fuera y, por tanto, los malhechores han echado mano de traducciones rápidas al español. Permanece alerta ante cualquier falta de un supuesto comunicado de una entidad, máxime si hablamos de una del tamaño de la DGT.

Nuevo mensaje falso de la DGT con falta HuffPost España

Otra forma de detectar una estafa es la URL. Atención a los enlaces que evidentemente no te llevarán a un lugar seguro, como es este caso. Finalmente: no olvides usar el sentido común y detenerte antes de realizar cualquier acción si te llega un mensaje del que no sabías nada.

¿Cómo puedo denunciar la ciberestafa?

Ante la situación, también se ha puesto a disposición del ciudadano la web del Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad (INCIBE), para poder denunciar los mensajes.

El 'phishing' es una técnica fraudulenta común en internet con la que se pretende captar datos privados de los usuarios: nombres de acceso a cuentas bancarias, contraseñas, datos de las tarjetas de crédito, etc.

Los ciberdelincuentes obtienen esta información a través de la falsificación de páginas web que el usuario conoce, donde se duplican y se pide que se introduzcan en ella los datos confidenciales que se quiere obtener.