Los expertos revelan la aterradora función secreta de las freidoras de aire: "No son tan inocentes"

Los expertos han revelado la aterradora función secreta de las freidoras de aire que pone en riesgo la privacidad de los usuarios que deciden activarla sin darse cuenta y acaban exponiéndose a algunos riesgos.

Según ha informado el periódico británico The Guardian, una investigación realizada por Which? ha sacado a la luz varias aplicaciones que están en algunos de estos dispositivos inteligentes y ha avisado de que no son tan inocentes como parecen.

En el artículo, aseguran que estas plataformas piden acceso a la ubicación y grabación a través de los teléfonos móviles de los usuarios y, en ocasiones, muchos de ellos acaban aceptando esos requisitos.

Aunque no se dan detalles sobre la razón por la que solicitan estos accesos, los expertos hablan de los riesgos y el miedo que genera que una freidora de aire haga tales peticiones.

Harry Rose, editor de Which?, ha asegurado que los resultados de la encuesta realizada en su investigación arrojan luz entre tanto temor. Pide que el código de la ICO "esté respaldado por una aplicación efectiva, incluso contra las empresas que operan en el extranjero".

"No vendemos ninguna información personal a terceros. El permiso para grabar audio en la aplicación Xiaomi Home no se aplica a la freidora de aire inteligente Xiaomi, que no funciona directamente a través de comandos de voz y video chat", ha señalado Xiaomi sobre respetar la privacidad del usuario.