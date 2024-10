Si recibes este correo de Mercadona, la estafa ha comenzado

Una nueva ciberestafa sobrevuela especialmente a los clientes de Mercadona. Se trata de una técnica que los ladrones están empleando mediante el envío de correos electrónicos y de SMS haciéndose pasar por la conocida cadena de supermercados valenciana.

Se trata de una cuestión que ya ha tenido trascendencia en la Red, donde un usuario ha preguntado a la firma si envían e-mails que después el sistema puede detectar como correo basura. Así lo recoge el portal Directo al Paladar, aludiendo a la siguiente frase: "¡Felicitaciones, acabamos de recibir su pedido!".

Entre faltas ortográficas, el mensaje continúa indicando al receptor del correo que esté atento "para los recibos de pago y el pago con tarjeta de crédito". Tras exponerlo, ha recibido respuesta desde la cuenta de Mercadona.

La respuesta

"Solo se mandan desde direcciones terminadas en @mercadona.es, @mercadona.com y @mail.mercadonacom. Si no es así, se trata de un fraude y te recomendamos no facilitar ningún dato", han aclarado. En este sentido, ante los correos electrónicos o SMS que conllevan un riesgo de fraude las recomendaciones pasan siempre por no abrir ninguno de ellos y si se ha hecho no hacer clic en ningún enlace que aparezca en el interior del mensaje.