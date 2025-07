El Razr 60 Ultra, un plegable que va como una moto: Motorola aúna elegancia con inteligencia y potencia

Reinventarse o morir es la lección de muchas de las grandes empresas de tecnología a nivel mundial. Pero lo que ha logrado Motorola con el Razr 60 Ultra va un pasó más allá. Un plegable, con panel flexible, que ofrece en el día a día todo lo que un amante de los flips puede buscar. Tiene un diseño, un funcionamiento -impulsado por la IA de Google, Gemini- y, sobre todo, una comodidad, que lo hace uno de los mejores móviles de 2025.

Mucho ha llovido ya desde el Motorola Razr V3, pero la compañia ha logrado un cuarto de siglo después un dispositivo que ahora es igual de útil cuando está cerrado que cuando se utiliza abierto.

En un día a día plagado de notificaciones, mensajes, avisos y demás, tener el teléfono cerrado y poder comprobar la información que llega sin necesidad de abrirlo y con una pantalla exterior muy buena es tan clave como necesario. Pero la experiencia de visualización va a otro nivel.

En su pantalla principal, la marca central cada vez se nota menos. Sus biseles son un 20% más estrechos y cuenta con una gran pantalla pOLED de 7,0", que soporta vídeos y juegos en Super HD, con una resolución mucho mayor que la anterior generación. En la externa, han incluido pantalla interactiva de 4,0”.

De hecho, se usa un panel LTPO con tasa de refresco de nada más y nad amenos que 165Hz, colores de 10 bits y alcanza un brillo de hasta 3.000 nits. Algo que se comprueba de primera mano y funciona a la perfección al salir a la calle.

Anterior al Flip 7 que Samsung anunció este miércoles y al Corning® Gorilla® Glass Ceramic 2, Motorola destacó en su lanzamiento que gracias a Corning® Gorilla® Glass-Ceramic se trataba de la pantalla externa más resisten de todos los razr. Y la verdad es que la resistencia, sin ser muy exigentes, es notable.

Razr 60 Ultra MOTOROLA

El 'smartphone' plegable más potente

Por si fuera poco, el Razr 60 Ultra tiene el mejor procesador de 2025, el Snapdragon 8 Élite. La realidad es que si está considerado el mejor procesador del año es por méritos propios. Funciona increíble y le va muy bien.

El rendimiento es perfefcto. La CPU Qualcomm® Oryon hace crecer el rendimiento en un 45%. Su GPU, Adreno, mejora los gráficos en un 40%, proporcionando interacciones de IA fluidas y elevando la experiencia de juego. Es ahí donde se hace notar, sobre todo. Se puede jugar de una forma muy fluida.

El Razr 60 Ultra está disponible con una memoria RAM de 16 GB y un almacenamiento interno 512 GB. Su batería es de 4.700mAh, que dura con tranquilidad todo un día y, por si fuera poco, tiene una carga rápida de 68W.

Una cámara muy avanzada

Para ser un teléfono plegable, Motorola ha incluido uno de los sistemas de cámaras más potentes del mundo en este sector. La clave está en el impulso que ha dado a su nueva inteligencia artificial, Moto AI.

Se trata del primer sistema de cámara triple de 50 MP en un plegable. Entre ellas, cuenta con un objetivo ultra gran angular para poder capturarlo todo. Y cuando digo todo, es todo. Si grabas un vídeo y tienes que girar el teléfono, lo podrás girar, pero en la galería no habrá ningún cambio.

El sistema de cámaras permite captar cada detalle sin que ningún condicionante externo pueda alterar el propósito final. Por si fuera poco, cuenta con un Super Zoom de alta resolución que se hace notar en tomas lejanas.

En el apartado del vídeo, la cosa sube de nivel. Por primera vez, Motorola incluye la impresionante calidad Dolby Vision®. De hecho, es muy característica la opción Flex VIew. Con la que se puede grabar con el Razr 60 Ultra semiabierto, como si de una videocámara retro se tratara. Un guiño para los más melancólicos.

Es precisamente, con el apoyo de su inteligencia artificial, donde se nota un salto importante en el hardware de la cámara. El sistema de mejora fotográfica reduce el ruido, captura los detalles y Signature Style adapta cada imagen al estilo que usa cada usuario en sus fotografías.

El Motorola Razr 60 Ultra. MOTOROLA

Con elegancia e inteligencia

Es cierto que el estilo del Razr 60 Ultra es inconfundible. Su nueva generación tiene varios acabados que se adaptan a todo tipo de gustos. Está disponible en cuatro acabados: el Alcantara con un tacto suave, auténtica madera, un elegante acabado inspirado en el satén y un acabado inspirado en cuero duradero.

Si bien es cierto, no me parece del todo útil la parte trasera aterciopelada del smartphone. Para los que somos un poco tiquismiquis, en el día a día, se hace casi imposible que este acabado -que es muy elegante- no se termine ensuciando y luciendo un aspecto más desmejorado.

Pero es cierto que los colores son perfectos para todos los gustos. Tiene la opción del clásico PANTONE Scarab, el primitivo PANTONE Mountain Trail, el juvenil PANTONE Cabaret y el ardiente PANTONE Rio Red.

Y sí, es muy importante el apartado de la inteligencia. Motorola ha dado un gran impulso a su IA. En su nuevo dispositivo, hay un botón de encendido que sirve como asistente de Google Gemini. Solo con mantenerlo pulsado, se puede hacer preguntas fácilmente a la IA o tratar de trascribir algún mensaje que quieras enviar. De hecho, la interacción es otra cosa.

Motorola ha mejorado indicaciones como poner al usuario al día, prestar atención o programar un recordatorio y funciones iniciales y ha desarrollado nuevas experiencias que aprovechan todo el potencial de la IA. Ello se nota en su sistema de cámaras, pero también cuando el móvil está cerrado.

La función Look and Talk permite desbloquearse con el sensor de la cámara y se puede activar sin necesidad de tocar el smartphone y es perfecto para hacer alguna pregunta rápida y obtener respuestas o conversaciones de forma muy rápida.