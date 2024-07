Un avión espía escanea 2.300 kilómetros de España

Federico Gambarini / Picture Alliance via Getty Images

Imagen de archivo de un Airbus A319 OH en un hangar de las fuerzas aéreas de Alemania, en la región de Renania del Norte-Westfalia.

Un avión espía ha sobrevolado España escaneando la extensión de una friolera de 2.300 kilómetros. Se trató de una aeronave que representa una de las mejores bazas de las Fuerzas Aéreas de Alemania, a la vanguardia de la tecnología más puntera de toma de imágenes.

No, no hay que preocuparse. El Airbus A319 OH que ha tomado tres centenares de precisos fotogramas a su paso por nuestro país ya estaba siendo esperado. Todo forma parte de un ejercicio conjunto con militares germanos y galos que se enmarca en las operaciones realizadas en virtud del Tratado de Cielos Abiertos (TCA).

Así lo recoge el medio VozPópuli en una información en la que indica que se trató de un equipo de 19 representantes de la Unidad de Verificación alemana y francesa, una cita que contó con la presencia de otros invitados, concretamente, portugueses e italianos.

Bautizado por Von der Leyen como "la plataforma de observación más moderna"

Cabe destacar que cuando la actual presidenta de la Comisión Europea en funciones -tras las elecciones europeas del 9J continuará en el cargo-, Ursula von der Leyen, ocupaba la cartera de Defensa en el Gobierno de los democristianos alemanes de Angela Merkel se pronunció sobre este avión espía. En aquel momento, Von der Leyen bautizó a este modelo de Airbus como "la plataforma de observación más moderna".

Según el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), en el caso de esta maniobra "todas las operaciones se han realizado desde la Base Aérea de Getafe y se ha utilizado la aeronave certificada alemana Airbus 319 OH". Asimismo, recuerdan que "antes de la ejecución del vuelo, tanto la aeronave como los sensores de observación fueron inspeccionados por representantes de la Unidad de Verificación Española".