Un desconocido móvil lucha por la mejor cámara sin quererlo

La marca One Plus ofrecía una de las mejores experiencias de usuario en lo respectivo al rendimiento bruto y software, pero en el sistema fotográfico no daba la mejor prestación, hasta ahora.

El último paso de la marca ha conseguido dar una vuelta de 180 grados y ofrecer un móvil muy completo con una cámara a la altura de las mejores del mercado con el modelo OnePlus Open.

Aunque todavía hay un margen de mejora y el sensor que incorpora no es el mejor de la nueva serie Lytia de Sony, es la mejor cámara de los móviles de la empresa OnePlus, según Xataka.

OnePlus siempre ha tenido fallos en sus cámaras, nunca rendían lo suficiente. Es cierto que con cada nuevo móvil había una mejora, pero este último modelo ha sido un salto sin precedente. Este teléfono se ha convertido en un claro competidor de las cinco mejores cámaras en un Android.

Los anteriores cambios que les ha traído hasta aquí, como la firma de lentes y nuevos modos de cámara, no llegaban a ser suficiente. El modelo que se acercó fue el OnePlus 9 que tenía una cámara de nivel, pero no del más alto.

El anuncio oficial de la marca de su próximo móvil, el OnePlus 12, llegará con un sensor Lytia de Sony en lugar de con los tradicionales IMX. La marca roza con los dedos la excelencia y este último movimiento es la gran oportunidad de la compañía para aspirar al podio fotográfico si respeta el procesado que hemos visto en el OnePlus Open y se deja llevar de la mano de OPPO.