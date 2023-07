Abrir o no abrir las ventanas: qué es mejor para combatir la ola de calor desde casa

España se enfrenta a lo que puede ser la tercera ola de calor del verano. Con máximas oficiales alrededor de 45 grados y riesgo elevado en provincias como Jaén o Córdoba, casi toda la geografía afronta temperaturas por encima de lo normal.

Se esperaba un julio muy caluroso, pero desde finales de junio van tres episodios de calor extremo en apenas 20 días, una sucesión de bochornos, noches ecuatoriales o tropicales y sol que exprimen a cualquiera.

Ante este escenario surge una pregunta. Estando en casa, qué es mejor: ¿abrir las ventanas o dejarlas cerradas para que no entre todo el sopor veraniego?

La respuesta de los especialistas es que en las horas en las que suban notablemente los registros y aún más en las horas centrales lo mejor es permanecer con las ventanas cerradas y las persianas bajadas.

Como añade el diario As, así se genera el ‘efecto penumbra’, que produce que la luz no entre, y, por lo tanto, el calor no tenga vía de acceso al hogar.

No obstante, el sol no lo es todo, porque si hay algo de corriente de aire sí es recomendable abrir para que las habitaciones se refresquen algo... aunque sea poco.

El momento idóneo para abrir las ventanas e intentar 'respirar' sin necesidad del aire acondicionado es entre la caída del sol y el inicio de la noche.