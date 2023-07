La AEMET asusta con la predicción de temperaturas en los próximos tres meses

No hace ni un mes que entramos de lleno en el verano astronómico y ya hemos 'sobrevivido' a dos olas de calor. Pero parece que la cosa no se quedará ahí. Las previsiones para los próximos tres meses son desalentadoras, ya que el calor no desaparecerá tan pronto como suele ser habitual.

Tal y como informa la AEMET, el trimestre agosto-septiembre-octubre será más caluroso de lo normal. Y no solo lo será en España, sino en la "práctica totalidad de las tierras emergidas del planeta (y en buena parte de los océanos".

La información la proporciona Copernicus, el Programa de Observación de la Tierra de la Unión Europea. Y en sus mapas se pueden ver claramente las probabilidades de que las temperaturas sean superiores a la media en los próximos tres meses.

Poniendo la lupa sobre Europa, existe una probabilidad de entre el 50% y el 70% de que el próximo trimestre se sitúe entre la quinta parte de los más cálidos registrados en el período de referencia 1993-2016. Aunque en Canarias y Baleares esa probabilidad aumenta hasta el rango entre el 70% y el 100%.

Las lluvias también son tema de análisis para Copernicus. El fenómeno de El Niño será clave durante los próximos meses, ya que su efecto repercutirá en todo el planeta. Concretamente, se generarán algunas sequías en el sureste asiático, Asia y el norte de Sudamérica. Pero en zonas del sureste de América y en el este de África se esperan lluvias.

La previsión de lluvia para Europa en los próximos 3 meses AEMET

En Europa se esperan lluvias también. El escenario más probable, según las previsiones de Copernicus, es que durante el próximo trimestre las lluvias se sitúen por encima de lo normal en el sur del continente, con un 40% a 50% de probabilidad. Y esto incluye, por supuesto, a España.