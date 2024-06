La AEMET inaugura la semana loca: inminente descuelgue de una DANA y la odiada lluvia de barro 

Durante los últimos días les veníamos informando de la llegada definitiva del verano, con el aumento de las temperaturas en amplias zonas del país junto a un total protagonismo del sol. Pero la situación podría sufrir ciertas variaciones durante esta semana, en la que se espera que se produzcan chubascos en muchos puntos de la geografía nacional.

De acuerdo con los pronósticos de la AEMET, desde este lunes 17 de junio, se espera la entrada de un frente atlántico en la península y que afectará principalmente al noroeste del país (Galicia, Cantábrico y zonas de la meseta Norte), con episodios de lluvias y cielos nublados. Se espera que Galicia y Asturias sean las comunidades más castigadas por las precipitaciones aunque no habrá

Se prevé la entrada de un frente atlántico en la Península, con aumento de nubosidad en la mitad noroeste. En Galicia, Cantábrico occidental y parte de la meseta Norte se esperan cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones, más abundantes y ocasionalmente acompañadas de tormenta en Galicia y Asturias. No se descarta alguna tormenta también en zonas del noroeste de Castilla y León y del oeste de Cantabria. Pueden ser localmente persistentes en el oeste de Galicia y no se descarta que en esta zona sean localemente fuertes. Las precipitaciones pueden extenderse, de forma menos probable e intensa, hacia el este y el sur. Por otro lado, se esperan intervalos de nubes bajas matinales en el área y vertiente mediterráneas, sin descartar lluvias durante la primera mitad del día en el litoral sur de Cataluña. Asimismo, se formarán nubes de evolución en el interior del tercio oriental, con posibilidad de tormentas secas, más probables en Aragón y Cataluña, pudiendo acompañarse de chubascos en el Pirineo e Ibérica oriental. En Canarias se esperan intervalos de nubes bajas en los nortes de las islas de mayor relieve.

Probabilidad de calima en en área mediterránea oriental.

Las temperaturas tenderán a aumentar en la mayor parte del país, excepto en zonas del oeste de Galicia y en litorales del sureste donde descenderán de forma ligera, así como las mínimas en el sudeste y en Baleares. Sin grandes cambios en Canarias. Se pueden alcanzar los 34 grados en el Guadalquivir y medio Ebro.

Predominarán los vientos de componentes sur y oeste en la vertiente atlántica y de sur y este en el área mediterránea, valle del Ebro y, al principio del día, en el Cantábrico oriental. No se descartan intervalos fuertes en el litoral oeste de Galicia. Continuará el alisio en Canarias con algún intervalo de fuerte en los canales entre islas.Es probable que una DANA se sitúe sobre el oeste de la Península, lo que ocasionará cielos nubosos o cubiertos en la Península y Baleares. Se prevén chubascos y tormentas, generalizándose por la tarde, en las mitades norte y oeste, así como zonas del interior sudeste. Con un margen de incertidumbre, serán más intensos y abundantes en el norte de Galicia, área cantábrica, Pirineos y aledaños. De forma más débil y dispersa, no se descartan precipitaciones en otras zonas, aunque no se esperan en Alborán y Andalucía oriental y son poco probables en el cuadrante sudeste. En Canarias se esperan intervalos de nubes bajas en los nortes, sin descartar precipitaciones débiles dispersas en las montañosas y poco nuboso en el resto.

Las temperaturas descenderán de forma casi generalizada, de forma más acusada en el interior oriental peninsular.

Predominarán vientos de componentes oeste y sur en la vertiente atlántica y, con intervalos de fuerte, en el Estrecho y Alborán. Norte y oeste en el Cantábrico, tendiendo a norte en Galicia, sur y oeste en sur del área mediterránea oriental, sur y este o variables en el nordeste y norte del área mediterránea oriental. Alisio en Canarias, con intervalos de fuerte.

