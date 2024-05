Roberto Brasero acaba con la ilusión de verano de un plumazo

Llega más calor. Así lo ha confirmado el presentador de 'Tu tiempo' en Antena 3, Roberto Brasero, quien ha señalado que durante los próximos días los termómetros subirán de forma progresiva, al menos, hasta el viernes. A partir de ahí, la situación empieza a cambiar.

El jueves y viernes seguirán subiendo las temperaturas. Ya de cara al fin de semana, sin embargo, una bolsa de aire frío podría descolgarse sobre la península, por lo que se mantiene la incertidumbre sobre las tormentan y su posible repercusión en las temperaturas.

Brasero señala que ya el fin de semana no subirán más los termómetros e, incluso, podrían bajar de nuevo la próxima semana. "Por lo tanto y aunque sí vas a notar más calor en los próximo días, parece que no estamos ante uno de esos episodios de calor intenso (no serán tan altas) ni prolongado (podrían bajar de nuevo la semana que viene)", ha remarcado.

Así, ha remarcado que este mayo no será como otros recientes. Por ejemplo, en el de hace dos años se vivieron los días de mayo más calurosos en el conjunto de España desde 1950. Fueron los días 20 y 21 de mayo de 2022, cuando en Andújar (Jaén) se alcanzaron los 42,3ºC.

A pesar de esto, para este viernes que viene se habla de que la temperatura suba hasta los 33ºC en algunas regiones.