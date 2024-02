Lo que el PP no te cuenta de su victoria en Galicia

El Partido Popular ha ganado en Galicia. ¿Es una novedad? No, de hecho, de las doce elecciones que ha habido desde 1981 en todas ellas han quedado primeros. ¿Y por qué celebran ahora como si hubiesen conseguido lo imposible? Pues porque durante la última semana a Feijóo se le atragantó la campaña confesando que había negociado con Puigdemont su investidura y que había estudiado la posibilidad de la amnistía.

Pero ganaron igualmente. Perdieron 2 escaños pero mantuvieron la mayoría absoluta. Es decir, lo habitual en Galicia. Los que se estrellaron de verdad fueron el PSOE que tuvo su peor resultado de la historia además de Sumar, Podemos y Vox que ni siquiera entraron. Y ahora resulta que el PP dice que su gran victoria se debe a que “España rechaza la amnistía”, pero claro, se les olvida otra cosa. Primero, que el BNG ha sacado 6 diputados más y que está a tope con la amnistía, es decir, que ahora en el parlamento gallego hay más diputados a favor de la amnistía que antes.

Y segundo, que entre el PP y la oposición de izquierdas hay una diferencia de 25.000 votos. Así que no confundan sus deseos con la realidad y que no celebren la victoria en Galicia como si hubiesen logrado la gran hazaña política del siglo. De momento Feijóo ha salvado los muebles, es cierto, y Ayuso tendrá que esperar para el juego de tronos del PP que le tenía tantas ganas. Pero que tampoco nos tomen el pelo, porque Feijóo sigue sin ser presidente del gobierno, supongo que porque no quiere.