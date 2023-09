Aitana confiesa qué pensó al ver el beso de Rubiales

La cantante Aitana, que acaba de publicar su disco Alpha, ha sido meridianamente clara al opinar sobre el beso que Luis Rubiales, expresidente de la Federación Española de Fútbol, le dio a la futbolista Jenni Hermoso y que ha acabado costándole el puesto.

En una entrevista en El Mundo, la artista cuenta que lloró "muchísimo" cuando la selección española de fútbol femenino ganó el Mundial.

"Estaba fuera de España y recuerdo llamar a mi madre: '¡Es muy fuerte lo que acaba de pasar!", explica. Por eso, admite que le dio "mucha pena" cuando "empezó a salir el beso sin consentimiento y se focalizó todo en eso: "Pero a la vez pensé que sí, que esa debía ser la noticia".

"Sobre todo para que la gente vea lo que no se tiene que hacer, para exponer lo que pasa diariamente, o sea, normalmente eso pasa en la vida, en la calle, cuando sales de fiesta...", subraya antes de asegurar que le ha parecido muy importante "este movimiento y esta exposición que se le está dando a lo que no se debe hacer, y que no es no, y que cuando no hay un sí sigue siendo no".

"Es importante que se hable de ello porque no hay que dejarlo pasar, toda acción tiene su consecuencia", ha advertido antes de lanzar otro mensaje importante: "Es que si no las apoyamos creo que como país tendríamos un problema muy grande".

"Me preguntaría qué es lo que nos está pasando en la cabeza, la verdad", ha zanjado