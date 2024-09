Aitana Sánchez-Gijón habla de las cosas que le preocupan en España y ya es de lo más compartido del día

La actriz Aitana Sánchez-Gijón ha ofrecido una entrevista al programa de la Cadena SER El Cine en la SER en la que ha hablado de algunos temas de actualidad y ha revelado las cosas que le preocupan en España.

La intérprete, una de las protagonistas de la nueva serie de Netflix, Respira, ha sido preguntada por la periodista Pepa Blanes sobre las diferencias entre su personaje en la serie y su compromiso social como actriz.

"Ella (su personaje en la serie) lo hace desde su convicción y siente que está defendiendo el rigor y salvar vidas por encima de cualquier consideración. Ella es muy consecuente con su compromiso. Puedes estar o no de acuerdo con ella, pero es consecuente", ha detallado.

Tras ello, Aitana Sánchez-Gijón ha hablado de forma cristalina. "Yo intento serlo. No siempre lo consigo, porque tengo también muchas contradicciones y, a veces, no tengo las ideas muy claras con ciertos temas. Intento no precipitarme en las conclusiones", ha reconocido.

"Evidentemente, soy una persona que se ha criado en una familia determinada, con unos principios de persona de izquierdas", ha explicado, con total sinceridad, antes de detallar las cosas en las que cree.

"Creo en la justicia social y en el compromiso social, y en el estado del bienestar, y en defender la sanidad, la educación y, sobre todo, la dignidad de todos y la igualdad de oportunidades", ha justificado.

Aitana Sánchez-Gijón ha señalado que suelen ser "estos temas que parece que uno los dice y suenan como a gastados, ¿no?". "Pero... Pero siguen siendo las cosas que me preocupan", ha sentenciado, en unas declaraciones que suman más de 6.000 me gusta y acumula más de medio millón de reproducciones en la red social X.