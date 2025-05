Javier Bardem habla de cómo vivió la Transición y hay más de 800 comentarios 

Javier Bardem ha estado en el programa de James Rhodes en la Cadena SER y ha dejado numerosos titulares. Al hablar de la Transición —periodo que los historiadores datan de 1975 cuando muere el dictador a 1982 con la victoria del PSOE de González— el actor ha recordado cómo fue su infancia en los colegios de la época.

Bardem, nacido en 1969, ha explicado que la educación "era muy de rebaño": "Clases superpobladas que todavía sigue habiendo en muchas escuelas". También ha elogiado a los maestros: "Profesores desbordados… creo que se reconoce y se agradece poco a los maestros en este país con la dificultad que entraña el enorme trabajo social que hacen".

"En mi época era muy de memorizar, de aprender, había castigos. Recuerdo las reglas en las uñas, los golpes de las reglas de madera en las uñas", ha señalado también el actor nacido en Las Palmas de Gran Canaria.

Por su edad, ha señalado que también tuvo que aguantar alguno de esos castigos que hoy en día son considerados una aberración: "A mí me tocó todavía ponerme de pie con algunos himnos, poco, pero me tocó. Estaba la segregación, chicos y chicas. Era todo lo que no queremos que sea".

Por último se ha acordado de la importancia de su madre en su educación: "El Javiercito creció con eso y creo que porque tuvo una madre y unos hermanos como los que tengo, me abrieron los ojos a otras formas de ver la vida. Pude equilibrar".

La cadena SER ha compartido un fragmento con estas declaraciones de Bardem y hay más de 800 comentarios, muchos dando fe de cómo era la educación entonces y otros diciendo que, por edad, no cuadran las fechas.