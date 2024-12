Alaska habla sobre lo políticamente correcto y manda este mensaje a los jóvenes

La cantante y actriz Olvido Gara, conocida popularmente como Alaska, se encuentra en plena promoción del documental Alaska Revelada, centrada en su carrera en la música y en televisión. En una entrevista en Cultura Ocio de Europa Press ha hablado sobre la movida madrileña y el estado de la juventud en la actualidad, sin dejar indiferente a nadie.

"Ese espíritu tan dinámico que hubo en ese momento no es que haya desaparecido, es que nunca ser ha ido. Por suerte ya no es noticia de primera plana en un periódico que haya un concierto o un desfile de moda, es lo normal", ha razonado sobre el movimiento del que fue un icono. Al no ser noticia, cree que eso es "algo bueno" y que quiere decir que "hay normalidad y que todo eso ocurre continuamente".

Ha contado que tanto su "mundo inmediato" como ella pretendían, en aquel mundo, crear "un mundo afín" a lo que les gustaba y les daba "completamente igual si era transgresor, conservador...". Por lo tanto, ella ha razonado que el problema de antes era que "lo establecido" era una cosa muy clara: la familia, la iglesia y el Estado "que era como muy represor".

"Todo eso ha cambiado. ¿Qué es lo establecido? ¿El discurso políticamente correcto de un gobierno o políticamente incorrecto de otro? ¿Lo que dictan las grandes farmacéuticas?", ha expresado la cantante. También ha acatado sobre el estado de la juventud actual, comparándola: "La gente joven no se da cuenta de que no está yendo contra lo establecido porque cree que eso no es lo establecido":

Por lo tanto, se ha dirigido 'directamente' hacia esa juventud: "Hijo mío, son unos discursos de panfleto que te estás metiendo, que no te das cuenta. El mundo ha cambiado mucho".