Alejo Stivel, de Tequila, cuenta qué sintió una vez que fue a los toros y deja clara su postura

El músico Alejo Stivel, cantante de Tequila, ha contado qué sintió una vez que fue a ver una corrida de toros y ha dejado clara su postura respecto a la llamada 'fiesta nacional'.

En una entrevista en El Mundo, el artista asegura que tiene dos gatas a las que quiere mucho, también destaca que le gustan mucho los perros y reconoce que no distingue demasiado "entre un gato, un perro y un toro".

"Todos son seres vivientes. A unos no los acariciaría en mi sofá pero creo que son seres que están en este planeta como nosotros y estoy en contra del asesinato de personas y de animales", deja claro.

También dice que hace años fue vegetariano pero que ya no lo es por motivos de salud. Dicho eso, subraya que está a favor de la "dosificación": "Si todos los humanos consumieran carne como yo, no habría granjas masificadas, habría un equilibrio natural".

"Una cosa es matar por necesidad y salud y otra por diversión. Si murieran más o menos la misma cantidad de toros y toreros, diría que bueno, pues mira, pero no es así", asevera.

Con todo, recuerda que una vez fue a los toros cuando "toreaba Cayetano y su hermano: "Me gustó y me emocioné con el rito pero fue algo que pasó por encima de mi cerebro, no fue algo racional, era un arte pero un arte prehistórico. La humanidad evoluciona y podríamos ir eliminando este tipo de artes. Racionalmente estoy en contra de los toros".